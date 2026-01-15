Myös Britannia nostaa nyt reservin yläikärajaa

Britannian hallitus aikoo julkistaa uusia valtuuksia, jotka helpottavat kymmenien tuhansien reserviläisten mobilisointia. Asiasta kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC. Uudet säännöt tarkoittavat, että reserviläiset pysyvät palveluksessa kymmenen vuotta pidempään, ja heidän kutsumisensa kynnystä alennetaan.

BBC:n mukaan tavoitteena on parantaa Britannian reagointivalmiutta mahdollisessa sotatilanteessa. Toimenpiteet eivät vaikuta koko Britannian asevoimien reserviin, vaan osaan, jota kutsutaan strategiseksi reserviksi. Britannian hallituksen arvion mukaan strategisessa reservissä on noin 95 000 ihmistä. He ovat olleet asevoimien palkkalistoilla aiemmin. Heidän eläkeikänsä on nyt 55 vuotta, mutta se nostetaan 65 vuoteen.

Myös strategisen reservin jäsenten mobilisointikynnys muuttuu. Nykyisten sääntöjen mukaan heitä kutsutaan palvelukseen mikäli Isoa-Britanniaa uhkaa ”kansallinen vaara, suuri hätätila tai hyökkäys”. Jatkossa kynnystä tullaan muuttamaan siten, että heitä voidaan kutsua ”sodankaltaisiin valmisteluihin”.

Muutokset ovat osa asevoimia koskevaa lainsäädäntöä, joka tulee julki myöhemmin Britannian parlamentin käsittelyssä. Mikäli parlamentti hyväksyy muutokset, ne voisivat astua voimaan aikaisintaan vuonna 2027.

Myös Suomi nosti reservin yläikärajaa kuluvan vuoden alusta lukien. ​​​​​​​Nyt asevelvollinen kuuluu reserviin sotilasarvostaan riippumatta sen vuoden loppuun, jona hän täyttää 65 vuotta. Muutos pidensi asevelvollisten käytettävyyttä miehistön osalta 15 vuodella sekä aliupseereiden ja upseereiden osalta 5 vuodella. Uudistuksen tavoitteena on ollut erityisesti antaa Puolustusvoimille ja Rajavartiolaitokselle paremmat mahdollisuudet sijoittaa osaavia henkilöitä poikkeusolojen avaintehtäviin sotilasarvosta riippumatta ja matalan ikärajan sitomatta. Monesti erityistehtävien osaaminen ja ”hiljainen tieto” kasautuu työuran loppupäähän.

Uudistuksen myötä reservin koko kasvaa viiden vuoden siirtymäajan aikana 125 000 asevelvollisella. Vuonna 2031 Suomen reservin kokonaislaajuus on noin miljoona henkilöä. Suomessa upseerit, joilla on everstin tai kommodorin tai niitä ylempi sotilasarvo, ovat asevelvollisia ilman yläikärajaa ja myös jatkossa reserviin niin kauan kuin he ovat palveluskelpoisia.