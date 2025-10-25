Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Ruotsin ilmavoimien julkaisemassa kuvassa venäläinen MiG-31-hävittäjä lentää Itämeren yllä ilmatilaloukkauksen yhteydessä 19. syyskuuta 2025. AFP / LEHTIKUVA / FORSVARSMAKTEN

Muutos Itämerellä: Kreml ei enää piilottele hermostuneisuuttaan

  • Julkaistu 25.10.2025 | 09:20
  • Päivitetty 25.10.2025 | 09:20
  • Venäjä
Kansanedustaja varoittaa seuraavan sukupolven hybridiuhista.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Kreml ei enää peittele hermostuneisuuttaan, mikä näkyy nyt Itämeren taivaalla, arvioi kansanedustaja Jarno Limnéll (kok).

– Ilmatilaloukkaukset Baltiassa on osa Venäjän paineventtiiliä. Kun länsi kiristää pakotteita ja rintama Ukrainassa jumittuu, Moskova purkaa painetta provosoimalla Naton rajalla, Limnéll kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Limnéllin mukaan Venäjä reagoi kiristyvään tilanteeseen tutulla tavalla: horjuttamalla, hämäämällä ja uhkaamalla. Provokaatiot ovat merkki siitä, että Kreml menettää otettaan ja pyrkii ylläpitämään kontrollin illuusiota.

Hän varoittaa, kun perinteiset kyber- ja informaatiovaikuttamiset ovat jo arkipäivää, seuraavat uhat voivat syntyä esimerkiksi energiaverkkoihin upotettujen vakoilusirujen tai autonomisten meridroonien kautta.

– Nämä ovat seuraavan sukupolven hybridiuhkia.

Limnéll korostaa, että Venäjän toimet eivät ole paikallisia ilmiöitä, vaan ne muovaavat koko Itämeren alueen turvallisuusympäristöä.

– Tilanne vaatii Suomelta ja liittolaisilta strategista valppautta: nopeaa havainnointia, ennakointia ja kollektiivista reagointikykyä, Limnéll toteaa.

– Venäjä testaa rajoja – konkreettisesti ja symbolisesti. Baltian ilmatila on nyt Kremlin viestikanava, ja Itämeri sen kaikupohja. Tämä ei ole pelkkä uutispäivän päivitys vaan varoitus. Turvallisuus ei rakennu reaktiolla, vaan valmiudella.

Poimintoja videosisällöistämme
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)