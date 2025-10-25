Muutos Itämerellä: Kreml ei enää piilottele hermostuneisuuttaan

Kreml ei enää peittele hermostuneisuuttaan, mikä näkyy nyt Itämeren taivaalla, arvioi kansanedustaja Jarno Limnéll (kok).

– Ilmatilaloukkaukset Baltiassa on osa Venäjän paineventtiiliä. Kun länsi kiristää pakotteita ja rintama Ukrainassa jumittuu, Moskova purkaa painetta provosoimalla Naton rajalla, Limnéll kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Limnéllin mukaan Venäjä reagoi kiristyvään tilanteeseen tutulla tavalla: horjuttamalla, hämäämällä ja uhkaamalla. Provokaatiot ovat merkki siitä, että Kreml menettää otettaan ja pyrkii ylläpitämään kontrollin illuusiota.

Hän varoittaa, kun perinteiset kyber- ja informaatiovaikuttamiset ovat jo arkipäivää, seuraavat uhat voivat syntyä esimerkiksi energiaverkkoihin upotettujen vakoilusirujen tai autonomisten meridroonien kautta.

– Nämä ovat seuraavan sukupolven hybridiuhkia.

Limnéll korostaa, että Venäjän toimet eivät ole paikallisia ilmiöitä, vaan ne muovaavat koko Itämeren alueen turvallisuusympäristöä.

– Tilanne vaatii Suomelta ja liittolaisilta strategista valppautta: nopeaa havainnointia, ennakointia ja kollektiivista reagointikykyä, Limnéll toteaa.

– Venäjä testaa rajoja – konkreettisesti ja symbolisesti. Baltian ilmatila on nyt Kremlin viestikanava, ja Itämeri sen kaikupohja. Tämä ei ole pelkkä uutispäivän päivitys vaan varoitus. Turvallisuus ei rakennu reaktiolla, vaan valmiudella.

Ilmatilaloukkaukset Baltiassa on osa Venäjän paineventtiiliä.

Kun länsi kiristää pakotteita ja rintama Ukrainassa jumittuu, Moskova purkaa painetta provosoimalla NATO:n rajalla. Kreml ei piilottele enää hermostuneisuuttaan, vaan tuo sen näkyvästi taivaalle. Mitä seuraavaksi?

1/5 — Jarno Limnell (@JarnoLim) October 25, 2025

Emme siis puhu enää vain tutuista kyber- tai informaatiovaikuttamisista – ne ovat arkipäivää. Seuraava askel voi olla esim energiaverkkoihin upotettujen vakoilusirujen hyödyntäminen tai autonomisten meridroonien häirintä Itämerellä. Nämä on seuraavan sukupolven hybridiuhkia.

3/5 — Jarno Limnell (@JarnoLim) October 25, 2025

Lopputulos: Venäjä testaa rajoja – konkreettisesti ja symbolisesti. Baltian ilmatila on nyt Kremlin viestikanava, ja Itämeri sen kaikupohja. Tämä ei ole pelkkä uutispäivän päivitys vaan varoitus. Turvallisuus ei rakennu reaktiolla, vaan valmiudella.

5/5 — Jarno Limnell (@JarnoLim) October 25, 2025