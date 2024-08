Ajokorttitarkastusten muutos nosti ongelman: Kasvaako paine antaa ”toivottu” lausunto?

Ajokorttitarkastusten siirto julkiselta yksityiselle sektorille jakaa voimakkaasti näkemyksiä. Tämä ilmenee hallituksen esitysluonnoksen palautteesta. Lausuntokierros päättyy tänään perjantaina.

Hallitus tavoittelee muutoksella säästöjä julkiselle sektorille sekä kevennystä lääkärien ja sairaanhoitajien työtaakkaan. Esitysluonnoksessa katsotaan, että jos perusterveydenhuollossa laaditaan vuosittain 50 000 ajokorttilausuntoa ja tämä vie lääkärin tehokasta työaikaa lausuntoa kohden 45 minuuttia ja sairaanhoitajan vastaavasti 20 minuuttia, lausuntojen antamisen vuosikustannukset nousevat 5,7 miljoonaan euroon.

Perusterveydenhuollon lääkäreiden ajankäyttöselvitysten mukaan huomattava osa ajasta käytetään muuhun kuin välittömään potilastyöhön.

– Yleisellä tasolla on hyvä, että perusterveydenhuollon hallinnollista työtä kevennetään, mutta kaikkien ajoterveyslausuntojen rajaaminen pois julkisesta perusterveydenhuollosta vaarantaa haja-asutusalueiden ja kaupunkiväestön yhdenvertaisuutta, katsotaan Varsinais-Suomen hyvinvointialueen lausunnossa.

Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala taas pitää lakiesitystä perusteltuna ja oikean suuntainen sekä henkilöstön että rahoituksen riittävyyden turvaamiseksi.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto nostaa esiin valvonnan ongelman:

– Valvonnan näkökulmasta on ilmeistä, että on useita yksityislääkäreitä, jotka keskittyvät toiminnassaan ajokorttilausuntojen laatimiseen ja joille nämä lausunnot ovat pääasiallinen tulonlähde. Lounais-Suomen aluehallinto-virastolle on viime vuonna tullut neljä epäkohtailmoitusta koskien alueella toimivia yksityislääkäreitä, jotka puoltavat ajolupia ilmoitusten mukaan ajokyvyttömille henkilöille. Ilmoituksissa kerrotaan yksityislääkäreistä, joiden luo osaavat hakeutua kaikki ne, joiden ajolupa on vaakalaudalla.

Saman ongelman nostaa esiin myös Liikennelääketieteen yhdistys:

– Ajoterveyspoliklinikoilla on kokemuksia, että ajoterveyslausunnon saa valitettavan usein yksityiseltä palveluntuottajalta silloinkin, kun ajoterveysvaatimukset eivät täyty. Kun kilpaillaan hinnalla ja hyvällä asiakaskokemuksella, on paine antaa toivottu myönteinen/puoltava lausunto. Ajokorttitarkastus vaatisi kattavamman säädöksen, mitä kaikkea on otettava huomioon. Esimerkiksi Kanta-merkintöihin ja sähköisiin reseptitietoihin olisi paneuduttava jokaisen potilaan kohdalla. Lisäksi on täysin mahdollista ja laillista, että potilas käy niin monella vastaanotolla, kunnes saa jostakin puoltavan lausunnon; siitä huolimatta, että muilla vastaanotoilla lausunto olisi ollut kieltävä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suhtautuu uudistukseen lähtökohdin myönteisesti:

– Ajokorttilausuntojen rajaaminen julkisen perusterveydenhuollon järjestämisvastuun piiristä on kannatettava asia perusterveydenhuollon hoitovastuulla olevien ”perusterveiden” kansalaisten kohdalla.

Pirkanmaan hyvinvointialue painottaa, että lausunnonantajan tulee tuntea kokonaisvastuu asiakkaan terveydentilasta:

– Ajokorttitodistusten rajaaminen kokonaan pois julkisen perusterveydenhuollon tehtävistä on erityisen haitallista iäkkäiden pitkäaikaissairaiden, mielenterveysasiakkaiden ja päihdeongelmaisten osalta. Näiden asiakkaiden sairauksien hoito on pääosin julkisen perusterveydenhuollon vastuulla. Ei ole tarkoituksenmukaista, että näiden potilaiden ajoterveyttä koskevat todistukset laatii taho, joka ei tunne potilasta, hänen kokonaistilannettaan tai joka ei kanna potilaasta kokonaisvaltaista hoitovastuuta. Jos ajokorttitodistuskäytännön halutaan aidosti parantavan potilaan ajoterveyttä ja toisaalta liikenneturvallisuutta, ajoterveyttä koskevat lausunnot tulisi tehdä sen tahon toimesta, jolla on kokonaisvastuu asiakkaan terveydentilasta.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen lausunnossa kannatetaan ” julkisen tahon palveluvalikoiman kriittistä arviointia ja vähenevien resurssien kohdentamista terveyttä ja hyvinvointia vaikuttavasti tuottaviin toimintoihin”.

– Valtaosalla ajokorttilausuntoja tarvitsevista ajoterveysvaatimusten täyttymisen toteaminen on selkeää ja siten lausunnon laatijataholla ei ole oleellista merkitystä. Jotta ajokorttilausuntojen tavoite liikenneturvallisuuden varmistuksessa täyttyy, tulee lainvalmistelussa varmistaa, että lausunnon laatijalla on mahdollisuus tarvittaessa nähdä eri toimijoiden tuottamat potilastiedot ilman potilaan tai hänen edustajansa asettamia rajauksia.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue pitää lähtökohtaisesti oikeana ajokorttilausuntojen rajaamista pois julkisesta perusterveydenhuollosta. Hyvinvointialue katsoo, että jo tähän mennessä merkittävä osa lausunnoista on tehty yksityisessä terveydenhuollossa.

Lääkäriliitto kannattaa ”turhien ja vaikuttamattomien todistusvelvoitteiden karsimista palveluista”, mutta:

– Voidaan kuitenkin olla montaa mieltä siitä, onko ajokorttitodistukset oikea kohde aloittaa karsinta.

– Tällä esityksellä oltaisiin siirtämässä ajokykyarviot terveyskeskusten potilaansa tuntevilta omilta lääkäreiltä yksityisvastaanottoja pitäville lääkäreille, joilla tavallisesti ei olisi potiaiden sairauksien hoidon vastuuta eikä näin tuntemusta niiden merkityksestä liikenneturvallisuudelle. Riskinä on, ettei yksityisvastaanotoilla potilastietojen hankalan saatavuuden vuoksi, riittävästi kyettäisi perehtymään asiakkaan sairauksien merkitykseen ajokyvyn kannalta. Tällöin erityisesti potilaiden, mutta myös muiden riskit liikenteessä lisääntyisivät.

Ajokorttitarkastusten siirto julkiselta yksityiselle vaikuttaisi todistusta hakevien kukkarossa. Enimmillään hyvinvointialue on voinut periä tästä asiakaalta 68, 10 euroa. Ajokorttitodistuksen hinta yksityisellä sektorilla voi vaihdella noin 60 eurosta 180 euroon. Laajennettu lääkärinlausunto voi kalleimmillaan maksaa yli 260 euroa.

Traficom myöntää vuosittain yli 300 000 ajokorttia. Kuitenkin näistä vain osaan tarvitaan lääkärinlausunto.