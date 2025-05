Multatuotteissa legionellariski – sairastuneita joutunut jopa tehohoitoon

Puutarhatöissä kannattaa muistaa, että multa- ja kompostituotteissa saattaa olla legionellabakteereja. Tänä keväänä on THL:n mukaan todettu muutamia legionellan aiheuttamia vakavia keuhkokuumetapauksia, joissa multa on todennäköinen tartunnanlähde. Uudellamaalla on tiedotteen mukaan ollut muutamia tehohoitoa vaatineita tautitapauksia ikääntyneillä.

Jotta legionellabakteerit eivät pääsisi sairastuttamaan, kuivia multa- ja kompostituotteita ei kannata pöllyttää hengitysilmaan.

Jos bakteeri pääsee keuhkoihin, se voi aiheuttaa vakavan keuhkokuumeen. Tartunnan voi saada myös iholla olevan haavan kautta.

Suurin riski sairastumiseen on ikääntyneillä ja niillä, joiden vastustuskyky on heikentynyt. Myös keuhkosairaudet ja tupakointi lisäävät sairastumisriskiä. Suurin osa terveistä ihmisistä, jotka altistuvat legionellabakteerille, eivät sairastu.

Ruokavirasto pyytää multatuotteiden käsittelijöitä ja valmistajia varmistamaan, että kuluttajille annetaan markkinoinnin yhteydessä tietoa multatuotteiden turvallisesta käsittelystä ja oikeasta säilytyksestä riittävästi.

Lisäksi multatuotteiden valmistuspaikassa on huolehdittava työntekijöiden riittävästä suojavarustuksesta. Legionelloosiriskin välttämiseksi pölyävien multatuotteiden käsittelyä tulisi välttää tai käyttää riittävän tehokasta hengityksensuojainta. Lisäksi käsien suojaaminen suojakäsineillä on suositeltavaa.

Legionellabakteereja esiintyy yleisesti pieniä määriä luonnon vesissä ja maaperässä.

Tavallisimmin ihmiset sairastuvat, kun legionellabakteerit lisääntyvät ja leviävät erilaisissa vesijärjestelmissä, joissa veden lämpötila on niille suotuisa, eli 20–45 °C. Legionellojen mahdollisia kasvupaikkoja ovat esimerkiksi suihkut, porealtaat, kostuttimet ja jäähdytysjärjestelmät.

Legionellan kasvua voi torjua huolehtimalla siitä, että talousvesi on riittävän kylmää (alle 20 °C) ja lämmin käyttövesi riittävän kuumaa (vähintään 55 °C). Lämpimällä käyttövedellä tarkoitetaan kodin lämminvesijärjestelmässä olevaa kuumaa vettä.

Näillä vinkeillä vähennät tartuntariskiä multaa käsitellessä

Käsiteltäessä multa- ja kompostituotteita on hyvä noudattaa seuraavia ohjeita:

Vältä mullan ja kompostin pöllyttämistä hengitysilmaan.

Suojaa käsissä olevat haavat ja rikkinäinen iho.

Käytä suojakäsineitä ja pese lopuksi kädet huolellisesti.

Avaa multapussi siten, että suuaukko on poispäin kasvoista.

Kostuta multaa tai kompostia tarvittaessa alhaisella vedenpaineella, kuten vesikannun avulla.

Pese multa- tai kompostimateriaali työvälineistä alhaisella vedenpaineella.

Säilytä multapussit poissa auringosta, sillä auringossa säilytetyn pussin sisälämpötila on ihanteellinen legionellabakteerien lisääntymiselle.

Jos pölyämistä ei voida muutoin vähentää, FFP-2 ja FFP-3-tason suojaimet suojaavat altistumiselta. Muista asetella suojain tiiviisti kasvoille.