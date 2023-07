Muisto tältä päivämäärältä vuonna 1991: Neuvostoliitto hyökkäsi Liettuaan

Neuvostoliiton OMON-poliisijoukot hyökkäsivät 31. heinäkuuta 1991 eli päivälleen 32 vuotta sitten raja-asemalle Liettuan Medininkaissa murhaten raa’asti seitsemän aseetonta upseeria.

Tapauksesta muistuttaa Liettuan ulkoministeriön hallinnoima tili sosiaalisen median alusta X:ssä.

Hyökkäys oli osa tapahtumasarjaa, joka johti Liettuan itsenäistymiseen Neuvostoliitosta.

– Epätoivoinen ja murentuva Neuvostoliitto yritti horjuttaa Liettuaa hyökkäämällä sen raja-asemiin. Se (hyökkäys) oli yksi verisimmistä tapauksista Liettuan tiellä kohti itsenäisyyttä.

Liettua julistautui ensimmäisenä neuvostotasavaltana itsenäiseksi Neuvostoliitosta maaliskuussa 1990. Aluksi Neuvostoliitto yritti estää Liettuan ja muiden Baltian maiden itsenäistymisaikeet.

#OTD in 1991, #Soviet OMON attacked a border post in Medininkai, brutally murdering 7 unarmed officers. The desperate and crumbling USSR tried to destabilize Lithuania by assaulting 🇱🇹 border posts. It was one of the bloodiest incidents on #Lithuania’s path towards independence. pic.twitter.com/TvTAOaKnQR

