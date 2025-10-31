Verkkouutiset

Presidentit Donald Trump ja Vladimir Putin tapasivat elokuussa Alaskassa. AFP / LEHTIKUVA / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Muistio katkaisi valmistelut: Uutta tietoa Trump–Putin-huippukokouksen peruuntumisesta

  • Julkaistu 31.10.2025 | 11:16
  • Päivitetty 31.10.2025 | 13:18
  • USA, Venäjä
Yhdysvaltain mukaan Venäjän vaatimukset kertoivat haluttomuudesta neuvotella.
Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin Budapestiin kaavaillun huippukokouksen peruuntumisesta on saatu lisätietoa.

Yhdysvallat perui tapaamisen sen jälkeen, kun Venäjä lähetti Washingtoniin muistion, jossa maa piti kiinni Ukrainaa koskevista kovista vaatimuksista. Tämä johti jännittyneeseen puhelinkeskusteluun maiden johtavien diplomaattien välillä. Asiasta kertovat sisäpiirilähteet Financial Timesille.

Aiemmin tässä kuussa Trump ja Putin sopivat puhelimitse tapaavansa Unkarin pääkaupungissa keskustellakseen siitä, miten sota Ukrainassa lopetettaisiin.

Muutamaa päivää myöhemmin Venäjän ulkoministeriö lähetti Washingtoniin muistion, jossa korostettiin samoja vaatimuksia, joita Putin on esittänyt kolme ja puoli vuotta kestäneen sodan ”perussyiksi”, kertoo kolme sisäpiirilähdettä.

Vaatimuksiin kuuluivat alueelliset myönnytykset, Ukrainan asevoimien jyrkkä vähentäminen ja takuut siitä, ettei Ukraina koskaan liity Natoon.

Yhdysvallat perui huippukokouksen Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin ja Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubion välisen puhelinkeskustelun jälkeen. Rubio kertoi Trumpille, ettei Moskova osoita halukkuutta neuvotella, kertoi yksi sisäpiirilähde.

Trump ”ei ollut vaikuttunut heidän kannastaan”, sanoi toinen sisäpiirilähde FT:lle.

Erityisesti Yhdysvaltoja hämmästytti ulkoministeri Lavrovin jyrkkyys. Lavrovin kerrotaan esittäneen ​​tinkimättömiä kommentteja ja väittäneen virheellisesti, että Ukraina oli ”natsien” otteessa lyhyessä ja ytimekkäässä tapaamisessa Rubion kanssa New Yorkissa syyskuussa.

– Lavrov on selvästi väsynyt ja näyttää ajattelevan, että hänellä on parempaa tekemistä kuin tavata Yhdysvaltoja tai olla tekemisissä heidän kanssaan, mitä presidentti Putin sitten haluaakin, sisäpiirilähde totesi.

Lähteet tarkensivat, että Trump oli edelleen halukas tapaamaan venäläisiä ”milloin ja missä hän uskoo edistystä tapahtuvan”.

