MTV:n rakennus Helsingissä. VILLE MÄKILÄ

MTV:n muutosneuvottelut ohi, 35 menettää työnsä

Neuvottelujen tavoitteena on tehdä yhtiöstä kannattava.
Mediayhtiö MTV:n muutosneuvottelut ovat päättyneet, yhtiö tiedottaa.

Neuvottelujen jälkeen henkilöstön lopullinen vähennystarve on 35. Tiedotteen mukaan määrä voi vielä muuttua, ellei tarjottuja uusia työtehtäviä oteta vastaan.

MTV perusteli muutosneuvotteluja taloudellisilla, tuotannollisilla ja toimintojen uudelleenorganisoimistarpeesta johtuvista syistä. Neuvottelujen tavoitteena on tehdä MTV:stä pitkäjänteisesti kestävä ja kannattava mediatalo.

Mediatalon tulos on ollut viime vuosina tappiollinen.

