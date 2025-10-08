MTV:n muutosneuvottelut ohi, 35 menettää työnsä

Mediayhtiö MTV:n muutosneuvottelut ovat päättyneet, yhtiö tiedottaa.
Neuvottelujen jälkeen henkilöstön lopullinen vähennystarve on 35. Tiedotteen mukaan määrä voi vielä muuttua, ellei tarjottuja uusia työtehtäviä oteta vastaan.
MTV perusteli muutosneuvotteluja taloudellisilla, tuotannollisilla ja toimintojen uudelleenorganisoimistarpeesta johtuvista syistä. Neuvottelujen tavoitteena on tehdä MTV:stä pitkäjänteisesti kestävä ja kannattava mediatalo.
Mediatalon tulos on ollut viime vuosina tappiollinen.
