MTV: Tunnettu hyttyskarkoitin huolestuttaa tutkijaa – ”En näe käyttämistä edes vaihtoehtona”

Oulun yliopiston dosentti ja käyttäytymisekologi Olli Loukola on huolissaan hyttyskarkoitin Thermacellin vaikutuksista hyönteisiin, ja olisi valmis kieltämään koko tuotteen käytön. Asiasta uutisoi MTV Uutiset.

Loukolan mukaan laitteen ongelmallisuus johtuu sen sisältämästä hermomyrkky pralletriinista. Pralletriini on ihmisille myrkyllistä vain suurissa annoksissa nieltynä, mutta muun muassa hyönteisille ja vesistöjen eliöille se on erittäin myrkyllistä.

Hyttyset osaavat kyllä väistää kemikaalia, eivätkä tule alueelle, jossa sitä on ilmassa. Pallatriini voi kuitenkin aiheuttaa negatiivisia vaikutuksia esimerkiksi hyönteisten värinäköön tai suunnistuskykyyn, jonka lisäksi lentokyvyttömät selkärangattomat kuten hämähäkit eivät välttämättä kykene pakenemaan alueelta.

– Ilman lisätutkimuksia en näe, että olisi turvallisia alueita käyttää Thermacelliä, Loukola tiivistää.

Thermacellin mukaan yhtiöllä on tutkimuksia, joiden mukaan hyttyskarkotin on vaaraton. Loukola kuitenkaan uskoo, että eturistiriidan vuoksi sillä on vain vähän tieteellistä painoarvoa.