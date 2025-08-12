Verkkouutiset

Sähkölinjoja Helsingissä. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

MTV: Sadoille tuhansille tiedossa korotus sähkölaskuun

  • Julkaistu 12.08.2025 | 15:45
  • Päivitetty 12.08.2025 | 15:45
  • Energia
Yksi maan suurimmista energiayhtiöistä nostaa sähkön siirtomaksuja.
Energiayhtiö Helen nostaa sähkön verkkopalveluhintoja lokakuun alusta alkaen. Siirto-, perus- ja tehomaksujen arvonlisäverolliset hinnat nousevat noin 8 prosenttia, yhtiö kertoo tiedotteessa.

Korotus tarkoittaa tyypilliselle kerrostaloasukkaalle noin 1,11 euron ja sähkölämmitteiselle omakotitaloasujalle noin 4,16 euron kuukausittaista lisäkustannusta.

Hinnankorotusten taustalla ovat Helenin kantaverkkomaksujen nousu, inflaatio sekä kasvavat investointitarpeet.

MTV:n mukaan muutos vaikuttaa satojen tuhansien sähkölaskuun, sillä Helen Sähköverkolla on yli 414 000 asiakasta.

