MTV: Sadoille tuhansille tiedossa korotus sähkölaskuun

Energiayhtiö Helen nostaa sähkön verkkopalveluhintoja lokakuun alusta alkaen. Siirto-, perus- ja tehomaksujen arvonlisäverolliset hinnat nousevat noin 8 prosenttia, yhtiö kertoo tiedotteessa.
Korotus tarkoittaa tyypilliselle kerrostaloasukkaalle noin 1,11 euron ja sähkölämmitteiselle omakotitaloasujalle noin 4,16 euron kuukausittaista lisäkustannusta.
Hinnankorotusten taustalla ovat Helenin kantaverkkomaksujen nousu, inflaatio sekä kasvavat investointitarpeet.
MTV:n mukaan muutos vaikuttaa satojen tuhansien sähkölaskuun, sillä Helen Sähköverkolla on yli 414 000 asiakasta.