MTV: Putkassa kuoli ennätysmäärä ihmisiä, korkein lukema kymmeneen vuoteen

Putkassa kuoli viime vuonna 19 ihmistä. Määrä on korkein ainakin viimeiseen kymmeneen vuoteen. Asiasta kertoo MTV Uutiset. Aiempina vuosina putkakuolemia on ollut vähemmän, vaihdellen 9–17 tapauksen välillä.

Valtionsyyttäjän Tapio Mäkisen mukaan mitään erityistä syytä korkealle määrälle ei ole olemassa.

– Kysymys on käsitykseni mukaan tilastolliseen vaihteluun kuuluvasta tilastopiikistä, Mäkinen kommentoi MTV:lle.

Aina kun ihminen kuolee putkassa, asiasta tehdään ilmoitus valtakunnansyyttäjäntoimiston poliisirikosyksikköön. Mäkisen mukaan putkakuolemat johtavat kuitenkin harvoin rikostutkintaan.

– Asialle määrätty syyttäjätutkinnanjohtaja seuraa kuolemansyyn selvittämistä ja voi määrätä esitutkinnan aloitettavaksi jos siihen ilmenee tarve. Eli tietoon tulee sellainen seikka, jonka perusteella kuolemaan liittyen on syytä epäillä rikoksen tunnusmerkistön täyttävää laiminlyöntiä tai muuta menettelyä, syyttäjä sanoo MTV:lle.

Suurin osa putkakuolemista liittyy tilanteisiin, joissa henkilö on otettu kiinni poliisilakiin perustuen. Kuolemantapauksista tehdään ilmoitus poliisirikosyksikköön myös silloin, jos henkilö menehtyy kesken poliisikuljetuksen tai kuulustelun.