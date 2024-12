MTV: Perinteinen joulun herkkuruoka on katoamassa

Lipeäkala, perinteinen jouluruoka, on katoamassa suomalaisista ruokapöydistä, kertoo MTV Uutiset.

Sen valmistus on keskittynyt vain kahdelle yritykselle. Tänä jouluna lipeäkalan saatavuus on myös ollut heikkoa. Yhtenä syynä on turskasta valmistettujen kalojen puute.

– Tämä vuosi on ollut ehkä hankalin koskaan. Varsinkin turskasta valmistettua on ollut vaikea saada. Ilmeisesti raaka-aineen hinta on noussut, kysynnän pienentyessä osa valmistajista ei tehnyt sitä, Tukkutorin Kalan kalakauppias Karl Huttunen sanoo MTV:lle.

Lipeäkalan valmistus vie aikaa, mutta se on terveellinen vaihtoehto joulupöytään. Monet ravintolat tarjoavat lipeäkalaa, mutta kysyntä on laskenut.