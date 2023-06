MT: Pekka Haavisto päättää ehdokkuudesta viikonloppuun mennessä

Pekka Haavisto (vihr.) aikoo Maaseudun Tulevaisuuden mukaan ilmoittaa päätöksestään viimeistään tulevana viikonloppuna vihreiden Seinäjoen puoluekokouksessa.

– Ajattelin, että hallituksen vaihto olisi hyvä takaraja, mutta meistä riippumattomista syistä se näyttää nyt venyvän. Kyllä varmaan Seinäjoen puoluekokouksessa täytyy joku viesti antaa, koska sitä odotetaan, Haavisto sanoo MT:lle.

Hän sanoo suhtautuvansa kansansuosioon nöyrästi.

– Se on luottamuksen osoitus, että ministerin tehtävä on hoidettu kohtuullisesti. Monet ihmiset ottavat yhteyttä ja he ovat vieläkin epävarmoja tulevaisuudesta. Sodan ja rauhan kysymykset puhuttavat paljon, Haavisto kertoo.

Hän näkee, että seuraavan tasavallan presidentin tehtävä on monessakin suhteessa erittäin haastava. Tulevalla kuusivuotiskaudella on ensinnäkin kehitettävä Suomen Nato-jäsenyyttä ja vaikutettava aktiivisesti Pohjois-Atlantin liitossa.

Toiseksi tärkeäksi teemaksi tulevalla presidenttikaudella Haavisto nostaa Suomen suhteen Euroopan unioniin. Hän iloitsee, että EU sai aikaan yksimieliset päätökset Venäjään kohdistuvista sanktioista ja Euroopan rauhanrahastosta.

– Tämä osoittaa, että Eurooppa pystyy kriisin hetkellä toimimaan. Euroopan unioni on taas kerran löytänyt sielunsa Ukrainan tukemisessa.

Kolmanneksi Haavisto muistuttaa, että muuta maailmaa ei saa unohtaa, kun huomio kiinnittyy Ukrainan auttamiseen. Suomi on YK:n kautta mukana maailman ongelmien ratkaisemisessa esimerkiksi Afrikan sarvessa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa.