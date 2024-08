MT: Näillä alueilla punkit eivät pärjää

Vaikka puutiaiset ovatkin levittäytyneet yhtä pohjoisempiin osiin Suomea ja niiden määrä on kasvanut, on tiettyjä alueita, joissa ne eivät viihdy. Sisämaassa puutiaisia on vähemmän, uutisoi Maaseudun tulevaisuus.

Turun yliopiston tutkijatohtori Jani Sormusen mukaan Suomenselän alueella on kuivia maapohjia ja soita, joissa punkit eivät viihdy. Erityisen paljon punkkeja tavataan sen sijaan saaristosta.

Ihmiselle vaarallisia puutiaislajeja on Suomessa kaksi: puutiainen ja siperianpuutiainen eli taigapunkki, joka on levinnyt Suomeen arvioiden mukaan viimeisen 60 vuoden aikana, kertoo Sormunen.

Puutiaiset leviävät alueelta toiselle eläinten mukana. Isäntäeläiminä toimivat luonnossa nisäkkäät ja linnut. Lisäksi koti- ja lemmikkieläimet kuljettavat punkkeja turkissaan.

Puutiaiset levittävät borrelioosia sekä puutiaisaivotulehdusta. Jälkimmäinen on virusperäinen ja sitä vastaan on olemassa toimiva rokote. Borrelioosi sen sijaan on bakteeriperäinen sairaus, jota hoidetaan antibiootein. Sormusen mukaan noin joka viidennes nuorista puutiaisista kantaa borrelia-bakteeria.