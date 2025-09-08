Motoristin holtiton kaahailu jäi videolle – kortti hyllylle

Ylikomisario ja Helsingin liikennevalvontatoiminnon johtaja Dennis Pasterstein on jakanut X-palvelussa videon liikenteessä vaarallisesti törttöilevästä moottoripyöräilijästä.
Jutun alla olevalla videolla näkyy, kuinka merkittävää ylinopeutta ajava motoristi ohittelee muita ajoneuvoja kehätiellä Helsingissä.
– Puikkelehti autojen väleissä. Epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, ja kortti hyllylle, Pasterstein kirjoittaa.
Ylikomisario kertoo, että Helsingissä on menehtynyt noin kuukauden aikana jo neljä henkilöä liikenteessä.
– Tällaisella menolla voi tulla lisää, Pasterstein toteaa.
