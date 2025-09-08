Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Moottoripyöräilijä puikkelehtii autojen välissä. Kuvakaappaus videolta: DENNIS PASTERSTEIN / X

Motoristin holtiton kaahailu jäi videolle – kortti hyllylle

  • Julkaistu 08.09.2025 | 14:53
  • Päivitetty 08.09.2025 | 14:53
  • Liikenne, Poliisi
Kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Ylikomisario ja Helsingin liikennevalvontatoiminnon johtaja Dennis Pasterstein on jakanut X-palvelussa videon liikenteessä vaarallisesti törttöilevästä moottoripyöräilijästä.

Jutun alla olevalla videolla näkyy, kuinka merkittävää ylinopeutta ajava motoristi ohittelee muita ajoneuvoja kehätiellä Helsingissä.

– Puikkelehti autojen väleissä. Epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, ja kortti hyllylle, Pasterstein kirjoittaa.

Ylikomisario kertoo, että Helsingissä on menehtynyt noin kuukauden aikana jo neljä henkilöä liikenteessä.

– Tällaisella menolla voi tulla lisää, Pasterstein toteaa.

 

 

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)