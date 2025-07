Moskovasta ryöpytys Donald Trumpille: Te ette päätä neuvotteluista

Venäjän entinen presidentti ja turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedev on ärähdellyt X-palvelussa republikaanisenaattori Lindsey Grahamille ja presidentti Donald Trumpille.

Graham on presidentti Trumpille läheinen senaattori ja Venäjä-vastaisten pakotteiden arkkitehti. Trump on uhannut asettaa sadan prosentin tuontitullit Venäjän kauppakumppaneille, jos aseleponeuvotteluissa ei tapahdu edistystä.

Dmitri Medvedev ei tätä hyväksy. Hänen mukaansa Trumpin ja Grahamin pitäisi keskittyä Yhdysvaltojen asioihin.

– Ei ole sinun tai Trumpin asia sanella, milloin ”istutaan rauhanneuvottelupöytään”. Neuvottelut päättyvät, kun kaikki sotilasoperaatiomme tavoitteet on saavutettu, Medvedev kirjoittaa.

Hän kehottaa Trumpia ja Grahamia asettamaan Amerikan etusijalle. Lisäksi Medvedev nimittelee Trumpia ja Grahamia ”vaareiksi”.

Aiemmin Medvedev oli kirjoittanut X:ssä, että Trump pelaa uhkapeliä Venäjän kanssa.

– Hänen pitäisi muistaa kaksi asiaa: Venäjä ei ole Israel eikä edes Iran, ja jokainen uusi uhkavaatimus on uhka ja askel kohti sotaa. Ei Venäjän ja Ukrainan välille, vaan hänen oman maansa kanssa. Älä lähde ”unisen Joen tielle”, Medvedev kirjoitti ja viittasi Trumpin Joe Bidenille antamaan haukkunimeen ”Sleepy Joe”.

Tähän viestiin Lindsey Graham vastasi, että Trump on tosissaan.

– Joe Biden ei ole enää presidentti. Menkää rauhanneuvottelupöytään.

It's not for you or Trump to dictate when to 'get at the peace table'. Negotiations will end when all the objectives of our military operation have been achieved. Work on America first, gramps!

