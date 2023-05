Moskovassa kytee jo F-16-paniikki: Lähettiläs uhkailee USA:ta

Ajatus länsimaisten hävittäjäkoneiden toimittamisesta Ukrainaan kirvoittaa yhä jyrkempiä lausuntoja Venäjältä.

Julkisessa keskustelussa esillä ovat olleet erityisesti amerikkalaiset F-16-hävittäjät. Ukraina on pyytänyt niitä jo pitkään. Presidentti Joe Biden on linjannut, että Yhdysvallat sallii koneita operoivien liittolaistensa toimittaa niitä halutessaan Ukrainalle. Yhdysvallat on myös valmis kouluttamaan ukrainalaislentäjiä. Joitakin pilotteja on jo vieraillut Yhdysvalloissa koulutuksessa.

Venäjän Yhdysvaltain-suurlähettiläs Anatoli Antonov ryöpyttää mahdollisia hävittäjätoimituksia. Antonov toteaa lähetystön Telegram-kanavalla julkaistussa kommentissa, että valmistelut F-16-hävittäjien toimittamiselle ja ”ehdoton hyväksyntä iskuille Krimille amerikkalaisilla ja muilla länsimaisilla aseilla” kertovat siitä, kuinka Yhdysvallat on hänen mukaansa alistanut G7-maat täysin omalle Ukraina-politiikalleen.

– Toistaiseksi USA vastustaa meitä toisten käsien kautta. Jokainen asiantuntija kuitenkin tietää, ettei Ukrainassa ole infrastruktuuria F-16-hävittäjien käyttöön. Siellä ei ole myöskään tarvittavia pilotteja tai huoltohenkilöstöä. Mitä tapahtuu, jos amerikkalaiset koneet nousevat taivaalle Nato-kentiltä, ohjaamoissaan ulkomaalaiset ”vapaaehtoiset”?, Anatoli Antonov vihjaa.

Lähettilään erikoiset kommentit ovat linjassa Venäjän sotapropagandan kanssa. Ulkomaisten kenttien tai pilottien käytöstä ei ole todellisuudessa ollut mitään viitteitä tai edes keskustelua.

Krimin osalta suurlähettiläs toteaa, että Venäjä kohtelee iskuja miehitetylle niemimaalle hyökkäyksinä omalle alueelleen.

– On tärkeää, että Yhdysvallat on täysin tietoinen Venäjän vastauksesta, hän uhkaa.

Virallinen Venäjä on kommentoinut erityisen jyrkästi keskustelua hävittäjätoimituksista. Ajatus länsimaisista koneista Ukrainan taivaalla vaikuttaa herättävän runsaasti huolta Moskovassa.

Venäjän varaulkoministeri Aleksandr Grushko varoitti esimerkiksi viikonloppuna länsimainen ottavan suorastaan ”kolossaalisen riskin”, mikäli ne ryhtyvät toimittamaan F-16-koneita Ukrainalle.

– Näemme, että länsimaat seuraavat edelleen eskalaatioskenaariota. Se tarkoittaa kolossaalista riskiä heille itselleen, Grushko kertoi mahdollisista seurauksia lännelle.

Venäjä on esittänyt kovia uhkauksia jokaisen Ukraina-avun uuden askeleen kohdalla. Juuri mitään konkreettista puheista ei ole kuitenkaan seurannut.