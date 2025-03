Moskovan synkkä suunnitelma: Näin Ukrainan politiikka kaapataan

Kreml valmistelee Venäjä-mielisiä ukrainalaispoliitikkoja vaalikamppailuun, tavoitteenaan saada sodan jälkeen Ukrainan parlamenttiin niin monta Vladimir Putinia myötäilevää poliitikkoa kuin mahdollista. Asiasta kertoo Kyiv Post.

Sodan alun jälkeen moni Venäjä-mielinen ukrainalaispoliitikko pakeni Venäjälle. Heistä kenties tunnetuin on Viktor Medvedtšuk, jonka Venäjä halusi sodan alussa asettaa ukrainalaisen nukkevaltion johtoon. Vuodesta 2023 hän on johtanut Venäjältä käsin Kreml-mielistä Toinen Ukraina -puoluetta.

Medvedtšuk oli näkyvä hahmo Ukrainan politiikassa 2000- ja 2010-luvuilla. Hän johti useita pieniä Kreml-mielisiä puolueita ja omisti kolme televisiokanavaa, jotka lähettivät tauotta Kreml-mielistä propagandaa. Vuonna 2022 hänet vangittiin ja luovutettiin myöhemmin vankienvaihdossa Venäjälle vastineena Mariupolissa kiinniotetuista ukrainalaissotilaista.

Ensivaikutelma Venäjä-mielisten poliitikkojen tulevaisuudesta Ukrainassa vaikuttaakin heikolta. Sota on karkoittanut lähes kaikki sympatiat itänaapuria kohtaan.

Politiikan tutkimuksen tohtori Lidia Smola kuitenkin uskoo, että maassa on edelleen ihmisiä, jotka olisivat valmiita äänestämään Kremlin suosimia ehdokkaita.

– On elintärkeää ymmärtää, että Venäjä-mieliset poliitikot räätälöivät viestinsä eri äänestäjäryhmille, Smola sanoo.

Smolan mukaan Ukrainassa on kaksi avoimesti Venäjä-mielistä ryhmää: He, jotka odottavat Venäjän ottavan maan haltuunsa sekä he, jotka eivät pidä Ukrainaa kansallisvaltiona. Ensin mainittu ryhmä on erittäin pieni, mutta jälkimmäinen saattaa heikentää kansallista yhtenäisyyttä ja edesauttaa Venäjän aggressiivisia pyrkimyksiä.

Lisäksi on nähtävissä kaksi ryhmää, jotka eivät ole avoimen Venäjä-mielisiä, mutta jotka saattaisivat äänestää Venäjä-mielisiä puolueita.

Ensimmäinen on he, jotka tuntevat olonsa vieraantuneeksi ”nationalistisessa” Ukrainassa ja seuraavat venäläisiä mediakanavia. Toinen on isänmaallisiksi itsensä kokevat ukrainalaiset, jotka kuitenkin haluavat vahvistaa venäjän kielen asemaa.

Smola arvioi, että Venäjä ei pidä mahdollisena Ukrainan alistamista sotilaallisesti. Nyt Kreml haluaakin toteuttaa tavoitteensa vaalien kautta.

Juuri tämän vuoksi Kreml aikookin vaatia, että Ukrainassa on järjestettävä mahdollisimman pian vaalit, joihin Kreml-mieliset puolueet saavat osallistua. Tavoitetta edistävät myös Venäjä-mieliset ukrainalaisryhmät, jotka pyrkivät lobbaamaan Yhdysvaltoja ja Donald Trumpia vaalien aikaansaamiseksi.

Kreml-mieliset ehdokkaat tuskin liputtaisivat näkemyksiään avoimesti. Sen sijaan he puhuisivat rauhasta ja korostaisivat Ukrainan neuvostohistoriaa. Venäjän hyökkäyssotaa ja sotarikoksia he vähättelisivät.

Tukenaan Venäjä voisi käyttää Medvedtšukin vanhoja tuttuja Ukrainan mediakentällä.

– Hänen verkostonsa ovat edelleen olemassa. Juontajilla ja henkilökunnalla voi olla rooli Kremlin tukemien ehdokkaiden auttamisessa, Fesenko selittää.

Venäjä-mielisten puolueiden olisi turva haaveilla vaalivoitosta. Politiikan tutkija Volodymyr Fesenko kuitenkin arvioi, että jo pienikin ryhmä Kremliä myötäilevä kansanedustajia voisi olla Ukrainalle vaaraksi.

– Yksi tai kaksi puoluetta parlamentissa riittäisi horjuttamaan hallitusta, aiheuttamaan levottomuuksia ja luomaan Venäjälle tekosyyn väittää, että oppositiota ”tukahdutetaan”, Fesenko varoittaa.