”Moskovan retoriikka kärjistynyt vuoden 2022 tasolle”

– Venäjä haluaa rajoittaa Ukrainan armeijaa, puolustuskykyä, kumppaneiden sotilaallista apua ja estää Ukrainan liittymisen Natoon, toteaa Ukrainan ulkoministeri Andrii Sybiha viestipalvelu X:ssä.

Hänen mukaansa Venäjän retoriikka paljastaa sen todelliset aikeet.

– Kaikilla näillä vaatimuksilla on yksi yhteinen piirre: Moskova haluaa heikon, puolustuskyvyttömän Ukrainan.

– Tämä ei koske Natoa tai ”turvallisuushuolia”. Tässä on kyse Venäjän kyvystä tuhota Ukrainan valtio myöhemmässä vaiheessa, miehittää sen alueet, kaapata sen mineraalivarat ja käyttää inhimillisiä ja muita mahdollisuuksiaan lisähyökkäysten tekemiseen. Tästä ei saa olla illuusioita, Sybiha kirjoittaa.

Sybiha huomauttaa, että ”Moskovan retoriikka on kärjistynyt vuoden 2022 tasolle, mikä merkitsee paluuta täysimittaiseen sotapropagandaan”.

– Venäjä yrittää hyödyntää nykyistä geopoliittista vauhtia. Näemme Venäjän strategian, emmekä koskaan hyväksy mitään, mikä jättää Ukrainan heikoksi tai puolustuskyvyttömäksi. Päinvastoin, todellinen ja oikeudenmukainen rauha vaatii vahvoja ja pitkäaikaisia turvallisuustakuita sen säilyttämiseksi, hän sanoo.

— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) March 30, 2025