Venäjän presidentti Vladimir Putin kieltäytyi Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ehdottamasta välittömästä tulitauosta Ukrainan sotaan.

Putin sen sijaan sanoi suostuvansa 30 vuorokautta kestävään taukoon hyökkäyksissä energia- ja infrastruktuurikohteita vastaan. Neuvotteluiden on määrä jatkua Mustanmeren tilanteen rauhoittamisesta.

Kreml vaatii länsimaita lopettamaan kaiken aseellisen tuen ja tiedustelutietojen jaon Ukrainalle. Ukraina ei saisi Putinin mukaan aseistautua uudelleen tai mobilisoida joukkoja osittaisen tulitauon aikana. Ranska ja Saksa vakuuttivat tiistai-iltana jatkavansa tukeaan Kiovalle.

Venäjä jatkoi ilmahyökkäyksiä Ukrainaan puhelun jälkeenkin. Valkoinen talo kuvaili presidenttien puolitoista tuntia kestänyttä keskustelua rehdiksi ja tuottavaksi.

Ukrainaa vastaan tehdyt ilmaiskut olivat ristiriidassa Kremlin tiedotteen kanssa, jonka mukaan ”Vladimir Putin vastasi myönteisesti aloitteeseen ja antoi välittömästi Venäjän asevoimille tätä vastaavan määräyksen”.

Britannian entinen Baltian puolustusattasea Glen Grant huomautti Venäjän tarvinneen ilmaiskuja koskevan tauon, koska Ukrainan kaukoiskut ovat viime aikoina aiheuttaneet enemmän tuhoa.

– Venäjä ei ole myöskään kulkenut laivoillaan Mustallamerellä, koska Ukraina on moukaroinut niitä meridrooneillaan, Grant sanoi Telegraphille.

Venäjän ulkoministeriö sanoo Donald Trumpin ilmaisseen tukeaan Vladimir Putinin ajatukselle NHL:n ja KHL:n pelaajien välisistä otteluista.

– Presidentti Putinin ja presidentti Trumpin puhelinkeskustelun aikana huomioitiin vakavia riskejä, jotka liittyvät räikeän uppiniskaiseen Kiovan hallintoon, joka on toistuvasti sabotoinut ja rikkonut sopimuksia. Puhelussa korostettiin barbaarisia terroritekoja, joita ukrainalaiset militantit ovat tehneet siviilejä vastaan, ulkoministeriö väitti.

On epäselvää, mihin sopimuksiin ministeriö viittaa. Venäjä on itse rikkonut toistuvasti Ukrainan suvereniteettia ja vuodesta 2014 lähtien Itä-Ukrainan kriisiä koskevia tulitaukosopimuksia. Venäläissotilaiden on toistuvasti todettu syyllistyneen sotarikoksiin Ukrainan siviiliväestöä kohtaan ja kiduttaneen ukrainalaisia sotavankeja humanitaarisen oikeuden vastaisesti.

📞 During phone convo of Presidents #Putin & #Trump serious risks were noted regarding utter intractability of Kiev regime which had repeatedly sabotaged & violated agreements.

An emphasis was made on barbaric acts of terrorism committed by Ukrainian militants vs civilians. pic.twitter.com/xhuSEP1chB

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) March 18, 2025