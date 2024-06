Moskovan meno ylittää tutkijan mukaan jo neuvostoajan julmuuden

Vladimir Putinin diktatuurihallinto on venäläistutkija Andrei Kolesnikovin mukaan ylittänyt joissakin asioissa jopa kommunistisen neuvostohallinnon julmuuden ja järjettömyyden.

– Neuvostoliiton loppuaikoina kenellekään ei tullut mieleenkään tuomita ja peruuttaa maan rakastetuimpien esiintyjien konsertteja. Kukaan ei olisi julistanut jo silloin tunnettua laulaja Alla Pugatšovaa viholliseksi tai lännen agentiksi. Turvallisuuspalvelut eivät tehneet ratsioita kielikouluihin tivatakseen, miksi niiden tiloissa oli vieraskielistä kirjallisuutta, kuten nykyään tehdään, Venäjän sisä- ja ulkopolitiikkaa Carnegie-ajatushautomossa tutkiva Kolesnikov kirjoittaa artikkelissaan.

Neuvostoliitossa valtaisaan suosioon noussut ja Miljoona ruusua -latvialaiskappaleen tulkinnallaan Suomessakin 1980-luvulla mainetta niittänyt Pugatšova julistettiin aiemmin tänä vuonna ulkomaiseksi agentiksi hänen tuomittuaan julkisesti Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan.

– On virhe pitää Vladimir Putinia ja hänen lähipiiriään neuvostohallinnon suorina perillisinä, joiden missiona on Neuvostoliiton palauttaminen. He saattavat tavoitella imperiumin palauttamista, mutta eivät Neuvostoliiton. Putin on suorastaan neuvostovastainen. Hän pitää V.I. Leniniä tuhoisana voimana ja suhtautuu välinpitämättömästi Karl Marxin ja Friedrich Engelsin tieteelliseen kommunismiin, Kolesnikov toteaa.

– Se, että Putin elvytti vuonna 2000 Neuvostoliiton hymnin, ei ollut kunnianosoitus Neuvostoliitolle, vaan koirapilli, jonka tarkoituksena oli herättää henkiin rautaisen nyrkin ja imperiumin palauttamisen kaipuu, hän huomauttaa.

Putinin hallinnolla on Kolesnikovin mukaan ilman muuta yhtymäkohtia neuvostohallintoon, mutta niin myös muihin 1900-luvun totalitaarisiin järjestelmiin.

– Nykyisen toisinajattelijoiden vainon järjettömyys ja ilkeys muistuttavat eniten 1940-luvun lopun ja 1950-luvun alun stalinismia. Stalinin jälkeisenä aikana ankarat kampanjat ”kosmopoliitteja” ja ”kansanvihollisia” vastaan jäivät yhä enemmän menneisyyteen, ja ”poliittisten” tuomioiden määrä ja ankaruus jäivät kauas nykyisestä, hän sanoo.

– Kansallinen malli, jota Putin on viimeisen neljännesvuosisadan ajan rakentanut, muistuttaa Neuvostoliittoa vain pintapuolisesti maantieteellisiltä ääriviivoiltaan. Sen ydin on kuitenkin hyvin erilainen. Uusstalinistinen nykyhallinto ei ole kiinnostunut Ukrainassa yhä asuvista neuvostokansalaisista tai siellä olevasta neuvostoinfrastruktuurista. Se välittää vähemmän Neuvostoliiton nostalgisesta perinnöstä ja enemmän siitä, mihin Venäjän rajat nyt vedetään, Kolesnikov toteaa.

– Putin ajattelee pikemminkin kuviteltua Venäjän imperiumia kuin Neuvostoliitoa, johon hän viittaa vain yhtenä Venäjän idean ja imperialistisen unelman ilmentymänä.

– Venäläinen maailma on muinainen Rus, Moskovan kuningaskunta, Venäjän keisarikunta, Neuvostoliitto ja nyky-Venäjä, joka on palauttamassa, vahvistamassa ja moninkertaistamassa suvereenin asemansa maailmanvaltana, Putin on todennut.