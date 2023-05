Moskovan joukot näyttävät hyytyneen – Kenraali ei usko Ukrainan vastaiskun edes alkaneen

Ukrainan asevoimien viimeaikaisille onnistuneille vastahyökkäyksille ja alueiden takaisinvaltauksille on useita mahdollisia selityksiä, toteaa Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.), sotatutkija Mick Ryan.

Venäläisjoukkojen uskotaan vahvistavan hyökkäystään Itä-Ukrainan Bahmutin kaupungin ympäristössä, vaikka Ukraina näyttää keskittyvän rajattuihin ja paikallisiin vastahyökkäyksiin, selviää sotaa seuraavan Institute for the Study of War -ajatushautomon tilannekatsauksesta.

Ryanin mukaan kyseessä voi olla vain paikallinen vastahyökkäys.

– Tämä on yksi mahdollinen selitys viime päivien tapahtumille. Ukrainalaiset ovat osoittaneet kykynsä oppia ja hyödyntää mahdollisuuksia paljon paremmin kuin venäläiset koko sodan ajan, hän sanoo Twitterissä.

– Nämä ovat todennäköisemmin vastahyökkäyksiä, jotka kuuluvat suuremman puolustusoperaation normaalin toimintaan, jossa paikallisille komentajille annetaan valtuudet hyökätä tilaisuuden tullen.

Ryanin mielestä toinen selitys saattaa olla se, että Venäjän joukot ovat kulminoituneet (hyytyneet). Tämä tarkoittaa sitä, että hyökkäyksen jatkaminen ei ole enää mahdollista ja joukon pitää asettua puolustusasemiin tai yrittää saada aikaan operatiivinen tauko. Hän korostaa, että Venäjän alkuvuoden talvihyökkäys ja sitä seuranneet sotatoimet ovat epäonnistuneet.

Venäjän väitetään vahvistaneen joukkojaan Bahmutin ympäristössä ja tuoneen kaupungin sivustoille useita pataljoonia.

– Venäjän viime päivien tappiot Bahmutin kaupungin pohjoispuolella saattavat olla ensimmäisiä merkkejä siitä, että Venäjän joukot ovat kulminoituneet tällä alueella eivätkä pysty jatkamaan hyökkäysoperaatioita, Ryan sanoo.

– Mutta samaan aikaan, kun Venäjän joukot ovat vetäytyneet Ukrainan hyökkäyksen alta, venäläiset ovat saaneet pieniä voittoja puskiessaan kaupungin keski- ja länsiosien läpi. Useat lähteet raportoivat, että Venäjä jatkaa hyökkäyksiä näillä alueilla.

Hänen arvionsa mukaan Venäjän yleinen hyökkäys koko Itä-Ukrainan rintamalohkolla on kuitenkin todennäköisesti kulminoitunut.

Mick Ryanin mielestä viimeinen selitys saattaa olla se, että Ukrainan odotettu vastahyökkäys on alkanut.

– Ukrainan tulevista hyökkäyksistä voidaan varmasti todeta vain se, että ne tapahtuvat jossain päin Ukrainaa, luultavasti useissa paikoissa ja ne todennäköisesti yllättävät meidät (ja venäläiset).

Hänen saamansa käsityksen mukaan Ukrainan viimeaikainen eteneminen Bahmutin ympäristössä ei viittaa siihen, että varsinainen vastahyökkäys olisi alkanut.

– Mutta Bahmutin puolustaminen voi olla tärkeä osa Ukrainan hyökkäyksen valmistelua, koska se on kiinnittänyt venäläisten huomion ja sitonut hyökkääjän joukkoja taisteluun.

Ryan muistuttaa, että puutteellisten tietojen vuoksi on vaikea muodostaa lopullista näkemystä viime päivien tapahtumista Ukrainassa.

– Ukrainan hyökkäykset ovat todennäköisimmin paikallista vastahyökkäystoimintaa, joka tapahtuu Ukrainan tulevaan päähyökkäykseen liittyvien korkeamman tason loppuvalmistelujen taustalla.

Over the past few days , there have been a succession of reports about Ukrainian advances around #Bakhmut. Multiple reports indicate that Russian forces have withdrawn to positions further to the north of the city in the vicinity of the Berkhivs'ke Reservoir. 1/25 pic.twitter.com/xiw8RexwUy

— Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) May 15, 2023