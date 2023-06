”Moskovan ja lännen välille jää vihamielisyyden kuilu”

Ukrainan halu integroitua länteen oli tuoreen amerikkalaisarvion mukaan Vladimir Putinin hallinnon näkökulmasta niin sietämätön ajatus, että Venäjä oli valmis aloittamaan hyökkäyssodan ja siten vaarantamaan omat länsisuhteensa. Nyt Venäjä väittää olevansa sodassa koko ”kollektiivista länttä” vastaan, ja Ukrainaa tukeva länsi pyrkii eristämään Venäjän niin totaalisesti kuin mahdollista.

Venäjän valtion ja sen kansalaisten kääntyminen länttä vastaan on jopa dramaattisempi muutos kuin vuoden 1917 bolsevikkivallankumous, tutkijat Michael Kimmage ja Maria Lipman toteavat Foreign Affairs -lehdessä.

– Venäjää johtaa vuodesta 2023 mies, jonka Kansainvälinen rikostuomioistuin on nimennyt sotarikolliseksi. Maa on eskaloituvassa sodassa, joka on kauhistuttanut ja järkyttänyt ihmisiä lännessä. Niin kauan kuin Venäjä näyttää tältä, läntiset johtajat sulkevat sen markkinoiltaan, estävät sitä saamasta käyttöönsä teknologiaa ja säilyttävät pakotteet sen hallitsevaa eliittiä ja talouselämän laajoja osia kohtaan, he toteavat.

Putinin tarmokkaat toimet Venäjän etäännyttämiseksi Euroopasta ja Yhdysvalloista tapahtuvat heidän mukaansa pääosin niin, että länsi ei voi niihin vaikuttaa.

– Välirikosta lännen kanssa on tullut hänen hallintonsa synonyymi, osa sen poliittista ja ideologista olemusta. Putinin seuraajan on äärimmäisen vaikea kääntää tätä kehitystä edistäviä voimia siinäkään tapauksessa, että muu kuin nimenomaisesti länsivastainen johtaja voisi Venäjällä vielä päästä vastaan. Venäjän ja lännen välinen konflikti saattaa olla kansainvälisen järjestyksen lukkiintunut osa vuosikymmenten ajan.

Michael Kimmage on yhdysvaltalainen historian professori ja tutkija arvostetussa CSIS-ajatushautomossa. Venäläistaustainen Maria Lipman toimii vierailevana tutkijana George Washington -yliopistossa.

Vielä virkakautensa ensimmäisinä kuukausina jopa Yhdysvaltain presidentti Joe Biden pyrki parantamaan maansa suhteita Venäjään ja piti toimivaa vuoropuhelua Putinin kanssa mahdollisena, Kimmage ja Lipman muistuttavat.

Venäjän aloitettua helmikuussa 2022 täysimittaisen hyökkäyssotansa Ukrainaa vastaan asenteet USA:ssa ja muissa länsimaissa muuttuivat kuitenkin dramaattisesti. Alettiin heidän mukaansa tavoitella paitsi Venäjän strategista tappiota taistelukentällä, myös maan sulkemista ulos Euroopasta tai ainakin sen vaikutusvallan rajaamista mahdollisimman pieneksi.

– Venäjän ja lännen välinen välirikko on saavuttanut pysyvyyden auran. Jotta Putinin Venäjä voisi arvioida uudelleen suhteitaan länteen, lännen olisi lopetettava Ukrainan sotilaallisen tukeminen ja suostuttava Ukrainan puolueettomuuteen tai jakamiseen niin, että Venäjä hallitsisi ainakin puolta maasta, he päättelevät.

– Jotta länsi voisi miettiä uudelleen suhteitaan Venäjään, Venäjän olisi lopetettava sota, osallistuttava venäläisten sotarikoksia käsitteleviin oikeudenkäynteihin, luovutettava Putin Haagiin ja maksettava sotakorvauksia Ukrainalle. Myös tämä on erittäin epätodennäköistä. Riippumatta siitä, kuinka kauan sota jatkuu ja miten se päättyy, sen jälkeen vallinnee ratkaisevasti uudenlainen 2000-luvun kansainvälisten suhteiden todellisuus. Venäjä pysyy erillään lännestä ja länsi Venäjästä, ja niiden välillä ammottaa vihamielisyyden kuilu.