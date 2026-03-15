Moskovan ilmapuolustuksessa on aukko

Viron puolustusministeriön puolustusvalmiusosaston johtaja Gert Kajun mukaan Venäjä ei kykene tuottamaan tarpeeksi ilmatorjuntaohjuksia käyttötahtiin nähden. Tämä tarkoittaa, että puolustettavat strategiset kohteet täytyy valita tarkkaan. Asiasta kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR.
Viime aikoina Ukraina on kohdentanut iskunsa pääasiassa Venäjän sotateollisiin kohteisiin, kuten tehtaisiin. Se on myös iskenyt polttoaine- ja energiainfrastruktuuriin Novgorodin, Samaran ja Belgorodin alueilla sekä Krasnodarin aluepiirissä.
Esimerkkinä Kaju mainitsi ukrainalaisten ohjusiskun mikroelektroniikkatehtaaseen Brjanskin alueella. Kyseessä oli jo kuudes hyökkäys kyseiseen laitokseen. Useat brittiläiset Storm Shadow -risteilyohjukset osuivat onnistuneesti tehtaan keskeiseen tuotantorakennukseen, mikä keskeytti toiminnan pitkäksi aikaa.
Tehdas oli toimittanut Venäjän sotateollisuudelle mikrosiruja, puolijohteita ja muita tarvittavia elektronisia komponentteja. Kajun mukaan isku osoittaa, että Venäjän ilmatorjunta ei välttämättä aina ole tehokasta, sillä sen ilmatorjuntaohjuksia kulutetaan nopeammin kuin niitä pystytään valmistamaan.
Käytännössä Venäjän ilmatorjuntakyky ei enää riitä tarjoamaan riittävää suojaa kaikille sen strategisille kohteille.