Moskovalta uskomaton vaatimuslista: Laajentuneen Naton uhka on eliminoitava

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin linjausten perusteella Moskovalla on edelleen jyrkkä vaatimuslista Ukrainan sodan ja koko Euroopan turvallisuusarkkitehtuurin suhteen.

Lavrov avaa Kremlin neuvotteluasetelmia indonesialaisen Kompasin haastattelussa. Se on julkaistu kokonaisuudessaan Venäjän ulkoministeriön kotisivuilla.

Lavrov toistaa haastattelussa Moskovan tuttua sotapropagandaa. Tarinan mukaan Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssotansa Ukrainaa vastaan alkuvuodesta 2022 ”pelastaakseen Donbassin kansan” ja puolustusliitto Naton väitetysti Venäjälle muodostaman uhan ja muiden ”turvallisuushuolien” takia. Venäjä oli tässä vaiheessa käynyt sotaa Itä-Ukrainassa jo vuodesta 2014.

Sergei Lavrov väittää haastattelussa kestävän rauhan Ukrainassa olevan Venäjän prioriteettilistan kärjessä.

– Aivan selvästi rauha on mahdoton perustavanlaatuisella tasolla ilman, että konfliktin perimmäiset syyt hävitetään, hän sanoo.

– Näihin kuuluvat Naton laajentumisesta seuranneet uhat Venäjän turvallisuudelle ja yritykset vetää Ukraina mukaan tähän aggressiiviseen sotilasliittoon, Lavrov ryöpyttää.

– Nämä uhat on eliminoitava ja Venäjälle ja Ukrainalle muodostettava uusi turvatakuiden järjestelmä olennaisena osana koko mantereen käsittävää tasa-arvoisen ja jakamattoman turvallisuuden arkkitehtuuria Euraasiassa, ministeri muotoilee.

Suomi ja Ruotsi liittyivät Natoon Venäjän suurhyökkäyksen jälkeen.

Sergei Lavrov toteaa haastattelussa myös suoraan, että Venäjä odottaa täyttä kansainvälistä tunnustusta Venäjän valtaamalle ja laittomasti alueeseensa liittämälle Ukrainan Krimin niemimaalle sekä Donetskin, Luhanskin, Zaporizzjan ja Hersonin alueille.

Tässä yhteydessä on hyvä muistaa, että Venäjä on miehittänyt alueita vain osaksi.

Kreml odottaa Lavrovin mukaan myös sitä, että Ukrainan ”neutraali, liittoutumaton ja ydinaseeton status taataan”.

Venäjän ulkoministerin vaatimuslistaa voidaan pitää Kiovan ja länsimaiden tähän mennessä antamien linjausten perusteella käytännössä lähes mahdottomana etenkin Naton ja kaikkien Ukrainan miehitettyjen alueiden osalta.