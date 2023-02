Moskovalta hätälausunto – outo syytös ydinprovokaatiosta

Venäjän puolustusministeriö on julkaissut hätälausunnon, jossa Ukrainaa syytetään provokaation valmistelusta.

– Kiovan hallinto viimeistelee valmisteluja laajamittaisesta informaatioprovokaatiosta, jossa Venäjää syytetään ydinturvallisuutta koskevan yleissopimuksen ”vakavasta rikkomisesta” sotilaallisen erityisoperaation aikana, ministeriö tiedottaa.

Hätälausunnon Twitterissä on jakanut muun muassa Venäjän ulkoministeriö. Oudoksi tulkitussa lausunnossa ei esitetä todisteita väitteen tueksi tai tarkenneta, mistä on kyse.

Erilaiset provokaatiosyytökset ovat olleet osa Venäjän levittämää disinformaatiota koko Ukrainan sodan ajan.

Viime syksynä Venäjän puolustusministeriö esitti toistuvasti erikoisia väitteitä Zaporižžjan ydinvoimalasta. Propagandassa Ukrainan väitettiin suunnitelevan voimalaitokseen lavastettua ja katastrofin aiheuttavaa hyökkäystä, josta voidaan syyttää Venäjää.

Ukraina vastasi syytöksiin kertomalla, että Venäjä on sijoittanut kalustoa, polttoainetta ja joukkoja ydinvoimalan alueelle.

Asiantuntijat ovat toisinaan tulkinneet Venäjän esittämien provokaatiosyytösten merkitsevän sitä, että todellisuudessa Venäjä itse suunnittelee jonkinlaisia toimia.

