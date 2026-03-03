Moskova värvää yliopistojen opiskelijoita rintamalle laajalla kampanjalla

Ainakin 57 venäläistä yliopistoa ja 13 ammattikoulua on käynnistänyt kampanjan värvätäkseen opiskelijoita taistelemaan Ukrainassa. Julkinen kampanjointi on käynnissä ainakin 23:lla Venäjän alueella sekä miehitetyllä Krimillä. Vladimir Putinin kotikaupunki Pietari johtaa kampanjaa 19 oppilaitoksella; toisena on Moskova 13 kampanjoivalla opinahjolla.

Sopimuksen allekirjoittamista puolustusministeriön kanssa esitellään ”merkittävänä alkuna elämälle”. Tätä slogania käyttää muun muassa moskovalainen Plekhanov Russian University of Economics, joka tarjoaa asepalvelusta ”ilman katkosta opintoihin” sekä siirtoa opiskelemaan valtion stipendillä. Saint Petersburg State University lupaa vapaaehtoisille ylimääräisen 50 000 ruplan kertakorvauksen ja mahdollisuuden jatkaa opintoja. Moskovan High School of Economics lupaa antaa akateemisen vapaan palveluksen ajaksi ja Russian Technological University lupaa hoitaa heikosti menestyvien opiskelijoiden lainat.

Samaan aikaan opiskelijoita voidaan painostaa pakko-osallistumisilla värväystapaamisiin, varoituksilla kurinpitotoimenpiteistä, jos ei saavu niihin. Haukutaan ”pelkureiksi” ja pakotetaan katsomaan elokuva ”pettureista”, jos he kieltäytyvät värväytymästä, kuten toimittiin Novosibirskin kuljetusteknologian yliopistossa. Huonosti menestyviä opiskelijoita kutsutaan hallinnon puhutteluun ja uhataan erottamisella, joka käytännössä johtaa värväämiseen.

Opiskelijoita värvätään pääasiassa juuri luotuun miehittämättömien järjestelmien joukkoon, jota mainostetaan ”korkeateknologiseksi” ja ”eliittijoukoksi”. Heille vakuutetaan, että sopimuksen voi allekirjoittaa vain vuodeksi. Venäjän aseistakieltäytyjäliikkeen lakiosaston johtajan Artem Lugan mukaan palvelussopimus tehdään kuitenkin käytännössä toistaiseksi; Putinin määräyksestä sopimuksia jatketaan sodan loppuun asti.

Lisäksi vakiosopimuksen liitteen mukaan palveluspaikka ei välttämättä olekaan miehittämättömien järjestelmien joukossa, vaan värvätty voidaan hyvinkin lähettää jalkaväkeen. Tämä perustuu siihen, että puolustusministeriö on perustanut ”koejakson”, jolloin määritellään värvätyn soveltuvuus drooneihin liittyviin toimiin. Venäläinen politiikan tutkija Jekaterina Shulman kehottaa opiskelijoita olemaan luottamatta mainostettuihin lupauksiin.

– Teidät asetetaan puolustusministeriön käyttöön. He tekevät teidän kanssanne, mitä haluavat. Teillä ei ole mitään mahdollisuutta vetoomukseen, kieltäytymiseen tai irtisanoutumiseen. Peruuttaminen ei ole mahdollista. Se on menolippu. Jos havaitsette huomenna olevanne rynnäkköyksikössä, teillä ei ole mitään perusteita vastustaa, hän varoittaa.