Venäjän sisäinen tiedustelupalvelu FSB on tehnyt pidätyksiä liittyen Ukrainan väitettyihin suunnitelmiin pudottaa ns. likaisia pommeja Venäjän energialaitoksiin, valtion tiedotusvälineet kertoivat tiistaina uutisoi The Moscow Times.

Tällainen on tyypillistä venäläistä propagandaa ja vastaavia väitteitä on esitetty pitkin sotaa.

FSB:n mukaan kaksi ”lentäjää”, joiden kansalaisuutta ei tiedetä, on pidätetty ja ”tunnustaneet tehneensä ja suunnitelleensa terroritekoja”.

FSB kertoi paljastaneensa väitetyn likaisen pommisuunnitelman tutkiessaan ”estettyä Ukrainan drooni-iskua lentokentälle Moskovasta koilliseen”.

Virasto kertoi saaneensa tietoa, että Ukrainan sotilastiedustelu on perustanut erikoisyksikön, joka avustaa sabotaasiryhmiä Venäjällä ”ja pudottamaan pommeja polttoaine- ja energiainfrastruktuuriin”.

FSB:n mukaan väitetty erikoisyksikkö on tehnyt viisi hyökkäystä Venäjän energialaitoksiin lähellä Ukrainan rajaa vuoden 2023 alusta lähtien.

– Suunnitelmissa oli toimittaa ja asettaa viiveajastimilla niin sanottuja likaisia pommeja, jotka räjähtäisivät ja tekisivät alueita ihmisasutukseen soveltumattomiksi, FSB väittää.

Venäjän armeija väitti viime syksynä, että Ukraina olisi ollut ”viimeisessä vaiheessa” niin sanotun likaisen pommin kehittämisessä, jossa on radioaktiivisia elementtejä.

Kiova ja sen läntiset liittolaiset kiistivät Moskovan puheet, jotka esitettiin Venäjän joukkojen vetäytyessä tuolloin Ukrainan koillis- ja eteläosista.

Likainen pommi on tavanomainen pommi, jossa on radioaktiivisia, biologisia tai kemiallisia materiaaleja, jotka leviävät räjähdyksessä. Se on huomattavasti helpompi valmistaa kuin ydinase.