Moskova haluaa välttää kaaoksen – kuolleita ei enää kutsuta palvelukseen

Venäjän hallitus on luonut uuden yhtenäisen tietokannan, jossa luetellaan kaikki asepalvelukseen soveltuvat henkilöt, kertovat riippumattomat venäläiset journalistit Farida Rustamova ja Maxim Tovkailo Telegram-kanavallaan.

Tarkoituksena on helpottaa jatkossa ihmisten mobilisointia, asepalveluksesta vapautuksen saaneiden seulomista ja palveluksen välttelijöiden tavoittamista raja-asemilla.

Venäjän epäluotettavat julkiset rekisterit aiheuttivat viime syksynä useita ongelmia Kremlin julistamalle ”osittaiselle” liikekannallepanolle, joka johti kaaokseen.

Rustamovan ja Tovkailon mukaan kutsuntapapereita lähetettiin monille asepalveluksesta vapautetuille henkilöille – vakavasti sairaille, monilapsisille isille, opiskelijoille ja jopa kuolleille.

Venäjältä lähti lyhyessä ajassa satoja tuhansia miehiä sen jälkeen, kun liikekannallepano julistettiin viime syyskuussa.

Kaksikon mukaan Kreml on nyt ryhtynyt nopeassa tahdissa toimeen estääkseen tämän. Venäjän presidentti Vladimir Putinin viime marraskuussa antaman asetuksen perusteella hallitus on toteuttanut hankkeen, joka sisältää paperisten rekisteritietojen digitalisoinnin ja useiden valtion virastojen hallussa olevien tietokantojen yhdistämisen. Uuden tietokannan testiversion sanotaan olevan jo valmis.

Journalistit kertovat uuden tietokannan sisältävän ”kattavat tiedot asevelvollisista”.

– Missä he asuvat, mitä puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita heillä on, mitä omaisuutta he omistavat ja mikä heiden terveydentilansa on.

Lukuisten lähteiden ja tietojen mukaan Venäjän kerrotaan valmistelevan uutta liikekannallepanokierrosta kulisseissa.

Arvostetun sotilasasiantuntija Michael Kofmanin mukaan Venäjän kolmisen viikkoa sitten alkanut talvihyökkäys Ukrainassa on toistaiseksi edistynyt vain vähän, ja hyökkääjä on kuluttanut joukkojaan useilla huonosti valmistelluilla pienimuotoisilla hyökkäyksillä Itä-Ukrainan Donbasissa.

Hän suhtautuu epäillen Venäjän mahdolliseen ylimääräiseen keväthyökkäykseen, koska tätä varten tarvittaisiin etukäteen valmisteltu toinen liikekannallepano, jota ei virallisesti ole käynnistetty.

1/ The Russian government has created a new unified database listing all of those eligible for military service, to make it easier to mobilise people, better able to screen out those with exemptions and catch 'evaders' at border checkpoints and via facial recognition cameras. ⬇️ pic.twitter.com/BIiBKtG19c

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) February 19, 2023