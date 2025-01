Moottori-lehti testasi: Vararenkaan kanssa ajettaessa saa olla tarkkana

Varapyörä alkaa olla uusissa autoissa harvinaisuus, mutta Suomen vanhassa autokannassa sellaisia löytyy vielä runsaasti. Moottori testasi, miten kapea 125/70 R18 -koon vararengas muuttaa auton käytöstä erilaisissa kesä- ja talvikeleissä.

Kaikki kokeet tehtiin talvioloissa nastarenkaiden ja sulalla kelillä kesärenkaiden kanssa. Kokeet tehtiin lisäksi varapyörä asennettuna erikseen etu- ja taka-akselille. Testiautona oli Volkswagen Golf.

Vararenkaan asentaminen aiheuttaa aina epätasapainoa ominaisuuksissa, koska yksi rengas eroaa muista. Kun varapyörä on edessä, kääntyminen on liukkaalla kelillä hitaampaa ja sitä pitää ennakoida. Auton ajonvakautus auttaa muttei poista ongelmaa kokonaan, varsinkin jos vauhtia on vähän enemmän.

Varapyörä taakse asennettuna auto puolestaan yliohjautuu voimakkaasti, mutta ajonvakautuksella käytös paranee. Tietyissä tilanteissa auton pyörähtämisen vaara on kuitenkin todellinen jopa ajonvakautuksen kanssa, kun vauhtia on lähemmäs 80 kilometriä tunnissa, mikä on testin vararenkaalle suurin sallittu nopeus.

Moottorin testin mukaan vararengas pidentää myös jarrutusmatkoja huomattavasti, erityisesti eteen asennettuna, ja tämä pätee jarrutuksiin niin lumella, jäällä kuin sulallakin kelillä.

Etuvetoisen auton kiihtyvyyteen taakse asennettu vararengas ei vaikuta, mutta edessä voidaan puhua jo pitkittäispidon totaalisesta menettämisestä. Auto myös puoltaa niin voimakkaasti, että kuljettajan on tehtävä koko ajan työtä auton pitämiseksi kaistalla.

Maantiellä ajetussa kokeessa auton suuntavakavuus romahtaa eteen sijoitetun varapyörän myötä. Käytännössä kuljettajan täytyy pitää ratista kunnolla kiinni ja ohjata vastaan, ja jos lumipolanteisella mutkaisella maantiellä pitää tehdä väistöliike, auto aliohjautuu ja kääntyy todella hitaasti.

Varapyörä taka-akselilla on samassa olosuhteessa vielä petollisempi. Suoralla tiellä se on kuljettajalle miltei huomaamaton, mutta kaarteessa perä irtoaa herkästi niin, ettei ajonvakautuskaan ehdi ottaa tilannetta haltuun.

Sulalla kelillä tulokset ovat samansuuntaisia, mutta vararenkaalla on pitoa luonnollisesti hieman enemmän kuin talvikeleillä. Kun vararengas on asennettuna taakse, auto pyrkii yliohjautumaan loivassakin kaarteessa, mutta ajonvakautus suoristaa luistot.

Tiukemmassa mutkassa ajonvakautus ei ehdi mukaan, vaan auto lipeää poikittain jo 50 km/h -nopeudessa.

– Testi osoitti, että vararengas heikentää auton suuntavakavuutta selvästi niin edessä kuin takanakin ja väistöissä tai muissa yllättävissä tilanteissa käytös voi olla äkkiväärää. Rengas on nimensä mukaisesti vain varalla ja sillä matkaa tulisi jatkaa vain lähimpään rengasliikkeeseen asti, Moottorin päätoimittaja Eila Parviainen toteaa.