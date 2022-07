Montenegron parlamentti ratifioi Suomen Nato-jäsenyyden

Montenegron parlamentti on ratifioinut Suomen ja Ruotsin liittymisen Natoon, kertoo maan ulkoministeri Ranko Krivokapic Twitterissä.

Ministerin mukaan päätös ratifioinnista tehtiin kahden kolmasosan enemmistöllä.

– Montenegrolaiset toivottavat Ruotsin ja Suomen tervetulleiksi, Krivokapic toteaa.

Montenegron presidentin Milo Djukanovicin täytyy vielä vahvistaa ratifiointi. Sen jälkeen yhteensä 20 maata on hyväksynyt Suomen ja Ruotsin jäsenyyden.

@SkupstinaCG ratified, with two-thirds, the @NATO Accession Protocols for Finland 🇫🇮 and Sweden 🇸🇪

Montenegrins welcome Sweden and Finland.@Ulkoministerio @SweMFA @Haavisto @AnnLinde#StrongerTogether#WeAreNATO

— Ranko Krivokapić (@RankoMNE) July 29, 2022