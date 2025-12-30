Mönkijöiden kolonna tuhottiin etulinjassa

Ukrainan 33. erillinen mekanisoitu prikaati on julkaissut Volodymyrivkasta Sumyn alueelta Koillis-Ukrainasta videon, jolla näkyy, kuinka venäläinen mönkijäkolonna kokoontui sillan edustalle valmistautuakseen ylittämään vesistön.
Ukrainalaisprikaatin droonit iskivät yllättäen ja viisi mönkijää tuhoutui. Iskujen myötä venäläiset pakenivat tietä ympäröivään maastoon, josta ukrainalaisdroonit metsästivät piilottelevia hyökkääjiä. Surmansa sai lopulta neljä miehittäjän sotilasta.
Venäjä on keväästä 2025 lähtien miehittänyt Sumyn alueesta noin 230 neliökilometrin kaistaleen, joka sijaitsee 10 kilometriä Sudzhasta länteen. Sudzha oli elokuusta 2024 toukokuuhun 2025 ukrainalaisten miehittämä, mutta ukrainalaisten jouduttua vetäytymään Venäjä eteni Sumyn alueelle.
🔥 Soldiers of the 33 Mechanized Brigade destroyed an occupier column during its formation. Five ATVs never left the spot. At least four infantrymen were liquidated. pic.twitter.com/KO76BZ9jl0
— Land Forces of Ukraine (@ualandforces) December 29, 2025