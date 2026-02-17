Moninkertainen murhaaja vapautui kahdesti sotimaan: Tuli takaisin tappamaan lisää

Venäjän Kaukoidässä Sakhan Jakutiassa poliisi on pidättänyt miehen, jota epäillään kahden ihmisen tappamisesta. Mies on jo kahdesti aiemmin vapautettu vankilasta etuajassa, koska hän on allekirjoittanut palvelussopimuksia taistellakseen Ukrainassa.

Ensimmäisen murhan Savvinov-niminen mies teki vuonna 2020 puukottaen naispuolista uhriaan neljällä eri veitsellä. Savvinov joutui vankilaan suorittamaan 11 vuoden tuomiota. Kolmen vuoden jälkeen Savvinov vapautettiin: hän sitoutui lähtemään sotaan Ukrainaan. Vuonna 2024 Savvinov pidätettiin uudelleen ja tuomittiin uudelleen vankeuteen satunnaisen miespuolisen tuttavansa sekä enonsa lesken, iäkkään Fjodorova-nimisen opettajarouvan tappamisesta.

Paikallislehti Sahkadayn mukaan rouva Fjodorova oli edellisenä päivänä soittanut Savvinovista poliisille tämän hilluttua päihtyneenä kylän keskustassa ja valittaen ettei saanut kunnioitusta osakseen. Savvinov oli ensin surmannut ryyppykaverinsa sorkkaraudalla ja sen jälkeen Fjorodovan kirveellä. Surman jälkeen Savvinov vielä poltti Fjodorovan talon.

Tuomioksi tuli 20 vuotta vankeutta. Mutta jo heinäkuussa 2025 Savvinov teki jälleen uuden sotilassopimuksen. Kaksi kuukautta myöhemmin, syksyllä 2025, Savvinov ilmestyi sairaalaan naapuritasavallassa Burjatiassa ilmeisesti haavoittuneena. Sairaalasta Savvinov pakeni.

Henkirikoksen uhrina kuolleen Fjodorova-vainaan tytär kertoi Sakhadaylle maanantaina varoittaneensa poliiseja Savvinovin olinpaikasta toistuvasti sen jälkeen kun syksyllä kävi ilmi että mies oli paennut. Fjodorova-vainaan tytär sanoi eläneensä puoli vuotta pelossa lastensa ja sukulaistensa puolesta.

Lauantaina Savvinovin epäillään tappaneen jo neljännen kerran. Savvinov pidätetiin sunnuntaina yökerhosta Jakutskissa. Paikallisviranomaiset eivät ole julkisesti kommentoineet ilmoitettua pidätystä tai uusia murhasyytöksiä. Paikallisten medioiden mukaan Savvinovista oli kuitenkin annettu etsintäkuulutus.

Venäläiset riippumattomat mediat ovat selvittäneet oikeudenkäyntiasiakirjojen perusteella, että sen jälkeen kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksen jälkeen Ukrainaan vuonna 2022, ovat sodasta palanneet venäläiset tappaneet tai haavoittaneet yli tuhat ihmistä palattuaan kotiin.