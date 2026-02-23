Moni tekee tämän virheen kolaripaikalla – voi pahentaa tilannetta

Kolaripaikalla tehdään usein virheitä, jotka voivat pahimmillaan aiheuttaa lisäonnettomuuksia tai hidastaa avunsaantia. Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva muistuttaa, että rauhalliset ja harkitut ensitoimet kolaripaikalla voivat ehkäistä lisävahinkoja, varmistaa kaikkien turvallisuuden ja nopeuttaa vahinkojen käsittelyä.

– Kolaritilanteessa yllättävän moni tekee sen virheen, että alkaa ottaa kuvia autosta ennen kuin on esimerkiksi asentanut varoituskolmion. Tärkeintä on ensin huolehtia ihmisistä ja liikenneturvallisuudesta. Vasta sen jälkeen kannattaa alkaa ottaa kuvia ja kerätä tietoja, korostaa Turvan palvelupäällikkö Sanna Luotio tiedotteessa.

Kun kolari tapahtuu, ensimmäinen tehtävä on varmistaa, ettei tilanteesta aiheudu enempää vaaraa. Ajoneuvo tulee pysäyttää niin turvallisesti kuin mahdollista, ja hätävilkut on syytä laittaa päälle heti. Varoituskolmio asetetaan hyvissä ajoin ennen onnettomuuspaikkaa, jotta muu liikenne havaitsee tilanteen ajoissa.

Kaikkien osallisten on hyvä siirtyä tien sivuun tai muuhun turvalliseen paikkaan pois liikennevirran keskeltä. Erityisesti vilkkaalla tiellä tai heikossa näkyvyydessä tämä on tärkeää lisäonnettomuuksien ehkäisemiseksi.

– Jos tilanne tuntuu sekavalta, pysähdy hetkeksi hengittämään syvään ja arvioi ympäristö rauhassa. Jo se, että pysyt mahdollisimman tyynenä, auttaa sinua tekemään oikeita päätöksiä, Luotio muistuttaa.

Milloin kolaripaikalta on soitettava 112?

Jos joku osallisista loukkaantuu tai tuntee olonsa huonoksi, apua tulee hälyttää viipymättä. Hätänumeroon 112 soitetaan aina, kun kyseessä on henkilö- tai eläinvahinko, liikennettä ei saada turvattua tai ajoneuvoja ei voida siirtää pois ajoradalta.

Loukkaantuneita ei tule siirtää, ellei välitön vaara, kuten tulipalon riski tai vaarallinen liikennetilanne, sitä edellytä. Hätäkeskus antaa puhelimessa ohjeet siihen, miten loukkaantuneita voi tukea ennen ambulanssin saapumista.

– Hätänumeroon on syytä soittaa myös silloin, jos epäilet vastapuolen ajokuntoa esimerkiksi päihtyneenä, tai syyllisyys on epäselvä tai vastapuoli poistuu paikalta, Luotio huomauttaa.

Kuvat ja muistiinpanot voivat ratkaista tutkinnan ja korvauskäsittelyn

Tilanteen huolellinen dokumentointi helpottaa sekä poliisin tutkintaa että vakuutusyhtiön vahinkokäsittelyä. Kuvat ajoneuvojen vaurioista, keskinäisestä sijainnista, tieolosuhteista ja mahdollisista jarrutusjäljistä antavat arvokasta lisätietoa siitä, miten tilanne on kehittynyt.

Osapuolten kesken on tärkeää vaihtaa rauhallisesti yhteystiedot, ajoneuvojen rekisterinumerot ja tiedot vakuutusyhtiöistä. Tapahtuma-ajankohta, paikka ja lyhyt kuvaus tapahtumien kulusta on hyvä kirjata heti ylös, kun muistikuvat ovat vielä tuoreita.

– Mahdollisimman tarkat muistiinpanot ja hyvät kuvat voivat nopeuttaa korvausprosessia huomattavasti. Me autamme kaikessa, kunhan tilanteessa kerätään perusasiat talteen, Luotio sanoo.

Kolarin aiheuttajan tulee tehdä vahinkoilmoitus omaan vakuutusyhtiöönsä. Jos syyllisyydestä ei päästä yksimielisyyteen tai tilanteeseen liittyy epäselvyyksiä, paikalle kannattaa kutsua poliisi ja kummankin osapuolen on syytä ilmoittaa vahingosta omalle vakuutusyhtiölleen.