Moni tekee liikenteessä vaarallisen virheen

Joka seitsemäs autoilija kertoo joutuneensa vaaratilanteeseen puhelimen tai auton kosketusnäytön käytön takia. Asia ilmenee Liikenneturvan tekemästä kyselystä.

Matkustajana jopa joka viides kertoi joutuneensa vaaratilanteeseen kuljettajan tarkkaavaisuuden herpaantuessa samasta syystä.

– Liikenteessä asiat tapahtuvat nopealla tempolla. Äkillinen muutos jää huomaamatta katseen ollessa pois liikenteestä ja se vaikuttaa myös onnettomuuden vakavuuteen, kun jarrutus viivästyy, painottaa Liikenneturvan suunnittelija Petri Jääskeläinen tiedotteessa.

Lain mukaan puhelinta ei saa pitää ajon aikana kädessään eikä puhelimen tai muun teknisen laitteen käyttö saa haitata tai vaarantaa ajoneuvolla ajamista.

Kuljettajan keskeisin tehtävä on ajoneuvon turvallinen kuljettaminen. Tarkkaamattomuus tarkoittaa huomion kiinnittymistä pois tästä tehtävästä. Katseen siirtyminen pois liikenteestä on kaikkein riskialtteinta.

Vaikka 50 kilometrin tuntinopeus nopeus tuntuu maantievauhtiin verrattuna hitaalta, tarkkaamattomuuden seuraukset ovat taajama-alueella usein kohtalokkaampia, koska muuttujia, esimerkiksi kävelijöitä, pyöräilijöitä ja risteyksiä, on huomattavasti enemmän. Jääskeläinen kertoo esimerkin:

– Kun ajat 50 kilometrin tuntinopeutta kaupunkiympäristössä, autosi etenee 42 metriä kolmessa sekunnissa. Eli käytännössä, jos vilkaiset puhelintasi kolmen sekunnin ajan, ajat ikään kuin sokkona yhdeksän pysäköidyn auton pituisen matkan.

Sillä, miten pitkäksi aikaa katse siirtyy, on merkitystä. Onnettomuuteen joutumisen riski lähtee tutkimusten perusteella kasvamaan kahden sekunnin jälkeen. Puhelin vie herkästi huomion ja kaksi sekuntia on sen parissa vähän.

Liikenneturvan kyselystä käy ilmi, että jopa 57 prosenttia autoilijoista kertoi katsoneensa puhelimesta tai auton näytöltä esimerkiksi viestejä tai videoita ajon aikana ainakin joskus viimeisen vuoden aikana.

– Liian moni vilkuilee ajon aikana puhelimen näytön tapahtumia. Arkinen tapa jatkuu päivästä, kuukaudesta ja vuodesta toiseen. Muiden tielläliikkujien toiminnan hallitseminen on mahdotonta, oman käyttäytymisen hallinta sen sijaan on omissa käsissä. Eli kun ajat, aja, Jääskeläinen muistuttaa.

Tarkkaamattomuus ja puhelimen käyttö ajon aikana aiheuttaa liikenteessä vaaratilanteita ja onnettomuuksia. Jääskeläisen mukaan tarkkaamattomuusonnettomuudet ovat vaikeasti tutkittava aihe ja tietoa on suhteellisen vähän. Onnettomuustietoinstituutin mukaan matkapuhelimen käyttö todetaan taustariskinä keskimäärin 3–5:ssä kuolemaan johtaneessa onnettomuudessa vuosittain.