Moni nuori jättää tärkeän dokumentin lukematta

Moni vastikään työelämässä aloittanut nuori kokee palkkalaskelman sisällön niin hankalaksi, että jättää sen kokonaan lukematta.

Palkan tarkistaminen kuitenkin kannattaa aina. Baronan henkilöstöpäällikkö Riikka Reiman kertoo, mitkä asiat herättävät useimmin kysymyksiä ja antaa nuorille vinkit, mihin kannattaa ainakin kiinnittää huomiota.

– Palkkalaskelmassa, eli kansankielellä palkkakuitissa, olevat tiedot voivat olla työelämään juuri astuneille vaikeaselkoisia. Hämmennystä saattaa syntyä konkareillekin, jos esimerkiksi vaihtaa työpaikkaa tai työnantajan palkkajärjestelmä vaihtuu, sillä silloin usein myös palkkalaskelman ulkoasu muuttuu.

– Kaikki eivät välttämättä edes tiedä, mistä oman palkkalaskelmansa voi löytää, sillä harvemmin sitä enää jaetaan perinteisenä paperikirjeenä. Ihan ensimmäiseksi kannattaa siis selvittää tuleeko oma laskelma esimerkiksi Omapostiin, sähköpostiin tai verkkopankkiin, neuvoo Reiman.

1. Tutustu työ- ja työehtosopimukseesi

Työsopimuksessa kerrotaan palkanmaksun perusteista, kuten esimerkiksi työsuhteessa noudatettavasta työehtosopimuksesta.

– Työehtosopimus eli TES on alakohtainen ja se vaikuttaa moniin palkanmaksuun liittyviin asioihin. Esimerkiksi se, kuinka monelta sairaspäivältä saa palkkaa ja millaisia lisiä eri työvuoroista saa, vaihtelee työehtosopimuksen mukaan. Samoin se, millaista palkkaa maksetaan arkipyhiltä tai maksetaanko lomarahaa, Reiman toteaa.

2. Tarkista palkkajakso

– Palkkalaskelmassa lukee, miltä aikaväliltä eli palkkakaudelta kyseinen palkka on maksettu. Usein palkka maksetaan jopa pari viikkoa palkkajakson päättymisen jälkeen, joten jos olet tehnyt edellisellä viikolla ylitöitä, ne eivät välttämättä näy heti seuraavassa palkkalaskelmassa, Reiman muistuttaa.

3. Saatko tunti- vai kuukausipalkkaa?

– Palkan määrä voi vaihdella kuukausitasolla sen mukaan, oletko tunti-, kuukausi- tai vaikkapa urakkapalkalla. Jos tuntisopimuksella työskentelevälle työtunteja kertyy enemmän palkkajaksolle, palkkaakin tulee enemmän. Kuukausipalkkaiset saattavat joskus hämmentyä esimerkiksi siitä, että maaliskuun palkka on sama kuin helmikuun palkka, vaikka helmikuussa on vähemmän työpäiviä – kuukausipalkka on sama kuukauden pituudesta riippumatta, Reiman toteaa.

4. Tarkista lisät tai mahdolliset vähennykset

Palkkalaskelmassa ilmoitetaan työtuntien (tuntipalkka) tai kuukausipalkan lisäksi myös mahdolliset korjaukset ja lisät. Lisiä voi tulla esimerkiksi pyhätyökorvauksista ja ilta- tai ylitöistä, vähennyksiä taas esimerkiksi palkattomista poissaoloista.

– Kannattaa tarkistaa, että lisät on merkitty oikein, esimerkiksi iltatuntien määrä tai mahdolliset lomapäivät. Moni toki ilmoittaa heti, jos epäilee saaneensa liian vähän palkkaa, mutta kannattaa olla yhteydessä myös, jos arvelee saaneensa jotain liikaa. Aika ajoin kuulee tapauksista, joissa työnantaja on huomannut maksaneensa esimerkiksi ylitöitä tai ateriakorvauksia väärin, jolloin työnantajalla on oikeus periä niitä takaisin takautuvasti, Reiman muistuttaa.

5. Mitä palkasta jää käteen?

– Kaikille työelämään tuleville ei ole selvää, mitä eroa on bruttopalkalla ja nettopalkalla. Bruttopalkka on se palkka kaikkine lisäkorvauksineen, joista on työ- ja työehtosopimuksessa sovittu. Nettopalkka on se palkka, jonka saa omalle pankkitililleen. Bruttopalkasta vähennetään verot työntekijän veroprosentin mukaisesti ja lisäksi vähennetään vielä työttömyysvakuutusmaksu ja eläkemaksut. Ne ovat lakisääteisiä maksuja, joiden avulla yhteiskunta pyörii. Lisäksi osa haluaa, että mahdollinen ammattiliiton jäsenmaksu peritään automaattisesti suoraan palkasta, Reiman selittää.

6. Huolehdi omista velvoitteistasi

– Työntekijän täytyy huolehtia tietyistä asioista, jotta palkanlaskennan perusteena olevat tiedot ovat ajantasaiset. Työaikakirjaukset täytyy merkitä työnantajan edellyttämällä tavalla, jotta palkanlaskenta pystyy maksamaan esimerkiksi ylityöt oikein. Sairaspoissaoloja varten tulee usein toimittaa lääkärintodistus työnantajan ohjeiden mukaan, Reiman toteaa.

Reiman kannustaa jokaista tutustumaan omaan palkkalaskelmaan ja kysymään tarvittaessa lisätietoa esimerkiksi omalta esihenkilöltä tai palkkahallinnosta. Usein työnantajan intrasta tai perehdytysmateriaaleista löytyy tietoa palkanmaksuun liittyen.

– Työntekijöiltä tulee tärkeää palautetta ja sitä hyödynnetään myös palkanlaskennan laadun arvioinnissa. Esimerkiksi meillä tämän syksyn henkilöstökokemuskyselyssämme työntekijät olivat erityisen tyytyväisiä palkanmaksun oikeellisuuteen ja oikea-aikaisuuteen, tuloksella 4,62/5 (1 647 vastaajaa), Reiman kertoo.