Moni ei ymmärrä vastuuta kissasta, 20000 hylätään vuosittain

Kissan arvostus on edelleen heikkoa. Moni saattaa ottaa kissan lemmikiksi myös liian kevyin perustein varautumatta lemmikin omistamiseen liittyvään vastuuseen. Sen seurauksena Suomessa hylätään edelleen vähintään 20 000 kissaa vuodessa, Agria-eläinvakuutus kertoo.

Hylätyt ja heitteillä olevat kissat aiheuttavat populaatiokissaongelman, jonka hoitaminen jää tavallisesti vapaaehtoisvoimin toimivien eläinsuojelujärjestöjen harteille.

Kissapopulaatioita aiheuttaa leikkaamattomien kissojen ulkoileminen ilman valvontaa ja kissojen hallitsematon lisääntyminen. Luonnossa elävät villiintyneet, sisäsiittoisuudesta ja taudeista kärsivät kissapopulaatiot syntyvät paitsi hylättyjen kissojen, myös leikkaamattomien, vapaana kulkevien kotikissojen jälkeläisistä.

Agria-eläinvakuutus haluaa osaltaan tukea eläinsuojelujärjestöjä kissojen parempien elinolojen ja hyvinvoinnin edistämisessä. Tämän vuoksi vakuutusyhtiö järjestää 18.–19. lokakuuta Agria-kissakävely -hyväntekeväisyystapahtuman kodittomien kissojen auttamiseksi. Osallistuminen on maksutonta, ja kissanomistajat ympäri Suomea voivat osallistua tapahtumaan sosiaalisessa mediassa.

Agria-kissakävely järjestetään tänä vuonna jo viidettä kertaa, ja lahjoituskohteeksi on tällä kertaa valittu Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki- ja sijaiskotiyhdistys (Popopet ry). Yhdistyksen pääasiallinen toiminta-alue on Oulun seutu ja sen toiminta pyörii pääosin lahjoitusten ja vapaaehtoistoiminnan varassa. Jopa yli sata kissaa saa vuosittain uuden kodin yhdistyksen kautta.

Popopet ry kohdistaa Agria-kissakävelyn lahjoituspotin eläinlääkärikuluihin, joita syntyy löytökissojen leikkauttamisesta, rokotuksista, FeLV- ja FIV-testauksista, sairauksien ja vammojen hoidosta, kissojen lääkinnästä sekä loishäädöstä. Lisäksi sijaiskoteja tuetaan kissojen hoidosta syntyvissä kuluissa, kuten ruoka-, kissanhiekka-, lääkintä- ja eläinlääkärikuluissa.

– Toivomme, että tapahtuma saa kissakansan liikkeelle sankoin joukoin. Uusia asukkaita tulee sijaiskoteihin runsaasti etenkin syksyisin, kun oman onnensa nojaan hylättyjä kissoja loukutetaan ja pyritään saamaan turvaan talvelta ja pakkaselta, kommentoi Popopet ry:n puheenjohtaja Jani Sankala tiedotteessa.

Agria-eläinvakuutus lahjoittaa jokaisesta tapahtumaan osallistuvasta kissasta yhden euron lahjoituskohteelle. Tarkempia tietoja tapahtumasta on luettavissa Agrian verkkosivuilla.

Ihmisten välinpitämättömyys kissoja ja muita lemmikkieläimiä kohtaan on herättänyt keskustelua aiemminkin. Esimerkiksi Helsingin seudun eläinsuojeluyhdistys (HESY) on saanut ihmisiltä yhteydenottoja, joissa kissa halutaan antaa siksi, että lemmikin omistaja ”ei enää tarvitse sitä”. Välinpitämättömistä yhteydenotoista tyrmistynyt eläinsuojeluyhdistys muistuttaa, että lemmikin hankintaan ja omistamiseen liittyy aina myös vastuu. Älä hanki lemmikkiä, jos et kykene huolehtimaan siitä. Lemmikkieläin ei myöskään ole tavaraan verrattava hyödyke, jonka voi antaa pois ihmisen omien mielitekojen mukaan.

