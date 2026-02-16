Monesta majapaikasta puuttuu tärkeä turvavaruste – tarkista heti

Tulipalo voi muuttaa loman hetkessä tuhoisasti. Paras tapa varautua asiaan on oma ennakoiva toiminta, muistuttaa Suomen pelastusalan keskusjärjestö SPEK tiedotteessa.

Lomalla yövytään usein vieraissa paikoissa ja harva miettii paikan päälle tultuaan ensimmäiseksi turvallisuutta. Juuri loman alussa kannattaisi kuitenkin tarkistaa palovaroittimen, alkusammutusvälineiden ja poistumisreittien sijainnit. Näin asia ei unohdu lomatunnelman myötä.

– Pienellä alkutsekkauksella varmistaa hyvän loman ja tietää, miten toimia hätätilanteessa uudessa paikassa, SPEKin asiantuntija Lauri Lehto vinkkaa tiedotteessa.

Asiantuntija ei yöpyisi paikassa, jossa ei ole palovaroitinta

Palovaroitin on olennaisin väline tulipalon alkuvaiheessa, sillä se havaitsee alkavan palon ja varoittaa siitä. Kaikissa majoituspalveluissa ei palovaroitinta ole joka huoneessa.

– Olen joskus lähtenyt lomalla ensimmäisenä kauppaan ostamaan palovaroitinta, kun majapaikassa sellaista ei ollut. Kannustan muita samaan. Se on halpa hinta siitä, että pelastuu mahdollisesta palosta, Lehto kertoo.

Palovaroittimen toimivuuden voi varmistaa majapaikassa painamalla testinappia. Joskus varoitin tai sen paristo on voinut heikentyä tai lakata toimimasta.

Käsisammuttimet toimivat samalla logiikalla ulkomaillakin

Jos jotakin sattuu, aikaa toimintaan on vähän. Alkusammutusvälineiden etsimiseen ei kannata hukata aikaa turhaan. Niiden sijainti kannattaa siis katsoa etukäteen.

– Käsisammuttimet ovat ulkomaillakin samanlaisia ja käyttö sujuu myös lomailijalta. Henkilökuntaa ei kannata jäädä odottelemaan, sillä palo ehtii kasvaa, Lehto toteaa.

Matkailijan kannattaakin itse sammuttaa palonalku, jos se on turvallista tai poistua ulos.

Käsisammutinta käytetään ottamalla sokka irti ja suuntaamalla letku liekkien juureen. Pienen palon sammutus onnistuu lähes keneltä vain, mutta omasta turvallisuudesta tulee aina pitää huoli ja lisäksi soittaa paikalliseen hätänumeroon.

Varmista majapaikan turvallisuus jo etukäteen

Joka paikassa paloturvallisuus ei ole yhtä hyvässä kunnossa. Eri maissa on eri vaatimukset ja toisaalta majapaikkojen pitäjissä on eroja.

Suuri haaste on se, että nykyään moni majoittuu lyhytaikaista vuokrausta tarjoavien palveluiden kautta.

– On hyvä idea kysyä jo varausvaiheessa tai ennen saapumista, löytyykö paikasta toimiva palovaroitin ja alkusammutusvälineet, Lehto neuvoo.

Paikoissa, joissa on tulisija kuten takka, on oltava erityisen huolellinen.

– Olisi hyvä aina tarkistaa tulisijan ohjeet muun muassa hormin, peltien ja tuhkien osalta, ja käyttää maltillisesti puita. Ylilämmitys voi johtaa tulipaloon, Lehto sanoo.

Tulipesää ei kannata laittaa täyteen eikä lämmittää tuntikaupalla. Tulta pitää myös valvoa.

Myös hätäpoistumisteihin kannattaa kiinnittää huomiota

Paloturvallisuuteen kannattaa hotellin tai vierasmökin lisäksi keskittyä myös ravintolassa, yökerhoissa ja muissa yleisissä tiloissa.

– Poistumisreitit eivät valitettavasti ole kaikkialla turvallisia. Niiden edessä ei saisi olla mitään tavaraa eivätkä ne saisi olla lukittuja, Lehto toteaa.

SPEKin asiantuntija kannustaa rohkeasti puuttumaan turvallisuusriskeihin jo ennen kuin jotain sattuu.

– Jos pelastustien edessä on tavaraa tai palo-ovet ovat auki, siitä pitää sanoa. Joskus myös omat kaverit toimivat riskialttiisti ja siihenkin pitää rohkeasti puuttua, Lehto sanoo.