Monen taloyhtiön putkiremontti jää tekemättä rahoitusvaikeuksien takia

Isännöintiliiton Putkiremonttibarometrin mukaan lainaa otetaan yleensä 20–25 vuoden ajalle – ja se vaikuttaa suoraan taloyhtiön taloudellisiin mahdollisuuksiin myös tulevia korjauksia ajatellen.

Nyt tehtävä putkiremontti vaikuttaa siis taloyhtiön ja sen osakkaiden talouteen vielä pitkään. Se vaikuttaa myös siihen, kuinka paljon taloyhtiön on mahdollista saada lainaa muita mahdollisia suurempia korjauksia varten.

Isännöintiliiton tutkimuspäällikkö Olli Rekosen mukaan tämän vuoksi on tärkeää tehdä jonkinlaiset suunnitelmat niin taloyhtiön korjauksille kuin taloudellekin mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen.

– Yhä useammat taloyhtiöt ovat alkaneetkin tätä tekemään, mikä on hieno asia. Putkiremonttiin ryhdytään barometrin mukaan yhä useammin sen takia, että taloyhtiön pitkän tähtäimen selvityksessä tai kunnossapitotarveselvityksessä on otettu kantaa remontin ajankohtaan. Tämä on järkevämpää kuin reagointi vasta sitten, kun putket jo vuotavat, hän toteaa.

Se, että putkiremonttia varten joudutaan ottamaan suuri laina, voi kuitenkin johtaa siihen, että muita peruskorjaushankkeita joudutaan sen takia lykkäämään. Barometri osoittaa, että näin on käynyt 13 prosentissa tänä vuonna raportoituja putkiremontteja.

– Vaikka asumismukavuuden ja talon kunnon kannalta olisi monesti parasta remontoida putkiremontin yhteydessä myös esimerkiksi julkisivu, piha tai yhteiset tilat, on se joskus taloudellinen mahdottomuus. Pankki ei välttämättä pysty myöntämään riittävästi lainaa näiden kaikkien korjaamiseen lyhyen ajan sisällä, Rekonen toteaa.

Putkiremontteja jää toteutumatta rahoitusvaikeuksien takia

Vielä isompi ongelma on kuitenkin se, että yhä useammassa taloyhtiössä putkiremonttia ei pystytä toteuttamaan lainkaan rahoitusvaikeuksien takia.

Barometrin mukaan 19 prosentilla isännöitsijöistä on hallinnoinnissaan kohteita, joissa putkiremontteja on jäänyt toteutumatta rahoitusvaikeuksien takia. Osuus on mittaushistorian suurin. Taantuvilla ja väestöään menettävillä alueilla toimivien isännöitsijöiden keskuudessa osuus on peräti 36 prosenttia.

Rekonen kertoo, että monet taantuvilla alueilla sijaitsevat taloyhtiöt ovat takaisinmaksukykynsä ja vakuusarvonsa puolesta tilanteessa, jossa niiden on mahdotonta saada suurta taloyhtiölainaa putkiremonttia varten.

– Vaikeudet eivät kuitenkaan koske pelkästään syrjäisempien paikkakuntien taloyhtiöitä. Suuren taloyhtiölainan saaminen voi olla vaikeaa myös suurissa kaupungeissa, jos taloyhtiö esimerkiksi sijaitsee heikomman asuntokysynnän asuinalueella ja sillä on paljon korjausvelkaa, Rekonen sanoo.

Kyselyyn vastasi yhteensä 156 isännöinnin ammattilaista, joista 95 raportoi myös tiedot viimeisimmästä putkiremontistaan. Kaikkiaan kyselyyn vastanneet hallinnoivat 2 800 taloyhtiötä.