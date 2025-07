Monen opiskelijan asumistukeen tulossa kuukauden tauko, näin neuvoo Kela

Suurin osa korkeakouluopiskelijoista saattaa jäädä ilman asumisen tukea elokuussa, sillä opiskelijoiden asumisen tuet muuttuvat lukuvuoden 2025–2026 alussa.

Opiskelijat voivat kuitenkin nostaa syyslukukauden opintolainaa asumiskustannuksia varten heti elokuun alussa. Myös kesäopintotuesta voi olla apua, Kela kertoo.

Suurin osa opiskelijoista saa jatkossa asumisen tukena asumislisää, jota täytyy hakea erikseen. Opiskelijat eivät voi saada yleistä asumistukea enää heinäkuun jälkeen, mikä tarkoittaa monille korkeakouluopiskelijoille sitä, että he jäävät elokuussa ilman asumisen tukea.

– Jos opiskelija ei ole saanut kesätöitä tai hän ei ole pystynyt säästämään kesätyötulojaan, voi hän suorittaa kesäopintoja ja hakea sekä opintotukea että asumislisää elokuulle. Toinen vaihtoehto on nostaa opintolainaa, sillä tulevan lukuvuoden ensimmäisen opintolainaerän voi nostaa pankista jo elokuun alussa. Opintolainalla voi siis turvata asumisen kustannuksia jo elokuun ajalta, kertoo tiedotteessa Kelan suunnittelija Sari Miettunen.

Opiskelija voi itse päättää, nostaako hän opintolainaa ja minkä verran hän sitä nostaa. Koko lukukauden lainaa ei siis tarvitse nostaa kerralla, vaan opiskelija voi nostaa lainaa itselleen sopivan määrän, esimerkiksi elokuun asumiskustannusten verran.

Opintolainaa voi nostaa, vaikka ei saisi muuta opintotukea elokuussa.

Opiskelija voi tarkistaa opintolainan enimmäismäärät, nostoerät sekä niiden ensimmäiset ja viimeiset nostopäivät OmaKelassa. Tiedot näkyvät myös opintotukipäätöksessä.

Kela on tehnyt lainatakauspäätökset tulevalle lukuvuodelle, ja päätökset on lähetetty yli 113000:lle opintojaan jatkavalle opiskelijalle. Jos opiskelijalla on jo jokin opintotukiasia käsiteltävänä Kelassa, saa hän käsittelyn yhteydessä päätöksen myös lainatakauksesta. Jos opiskelija on valinnut paperittoman asioinnin, on lainatakauspäätös nähtävissä OmaKelassa.

– Opiskelijan täytyy sopia opintolainan nostamisesta ja takaisinmaksun aikataulusta pankin kanssa. Koska Kela takaa opintolainan, opiskelija ei tarvitse lainalle muuta vakuutta, muistuttaa Miettunen.

Jos opiskelijalla on lukuvuoden 2024–2025 opintolainaa nostamatta, hän voi nostaa sitä vielä heinäkuussa.