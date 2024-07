Monelle yrittäjälle pidemmät lomat ovat saavuttamaton unelma

Pk-yrittäjät pitävät tänä vuonna lomaa hieman enemmän kuin viime vuonna, kertoo tuore Yrittäjägallup.

– On hyvä asia, että yhä useampi yrittäjä kokee voivansa pitää riittävästi lomaa. Osuus on kasvanut tuntuvasti viime vuodesta ja on nyt korkein tällä vuosikymmenellä. Tämä on myönteinen kehitys, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Pk-yrittäjien kesälomat ovat pidentyneet viime vuodesta. Yrittäjistä 28 prosenttia pitää kesälomaa enintään viikon. Vielä vuosi sitten 32 prosenttia yrittäjistä piti enintään viikon kesäloman. 12 prosenttia ei pidä kesälomaa ollenkaan. Viime vuonna 14 prosenttia ei pitänyt ollenkaan kesälomaa.

Yrittäjägallupin vastaajista 48 prosenttia pitää kesälomaa enintään kaksi viikkoa. Vuosi sitten vastaava osuus 52 prosenttia. Yrittäjistä 29 prosenttia pitää kesälomaa neljä viikkoa tai enemmän. Viime vuonna vastaava osuus oli 26 prosenttia.

Pienillä työnantajilla vähän lomaa

Ilman kesälomaa olevia yrittäjiä on eniten rakentamisessa, jossa 18 prosenttia ei pidä kesälomaa ollenkaan. Vähiten kesälomattomia on yli kymmenen henkeä työllistävissä yrityksissä ja pääkaupunkiseudulla.

Pisimpään lomaillaan asiantuntijapalveluissa, joissa 45 prosenttia pitää vähintään neljä viikkoa kesälomaa. Miesyrittäjillä on hieman pidemmät lomat kuin naisyrittäjillä.

Viimeisen vuoden aikana lomia on myös pidetty enemmän. 47 prosenttia yrittäjistä on pitänyt viimeisen vuoden aikana lomaa enintään kaksi viikkoa. Viime vuoden huhtikuussa vastaava osuus oli 52 prosenttia.

Vähintään kolme viikkoa lomia on pitänyt 48 prosenttia. Viime vuonna vastaava osuus oli 45 prosenttia. Vähän lomia on ollut erityisesti pienissä työnantajayrityksissä. 38 prosenttia 2–4 työllistävistä yrittäjistä lomaili enintään viikon.

Yhä useampi yrittäjä kokee pystyvänsä pitämään riittävästi lomaa. 54 prosenttia kertoo kokeneensa pitäneensä riittävästi lomaa. Vastaava luku oli vuosi sitten 47 prosenttia. 41 prosenttia arvioi, ettei pysty pitämään riittävästi lomaa.

“Myös yrittäjä tarvitsee lomansa”

– Vähemmän hyvä viesti on se, että joka viides pitää alle viikon kesälomaa. Se on vähän, vaikka on aloja, joille kesä on tärkein sesonki ja lomat pyritään pitämään kesäajan ulkopuolella.

Tyytyväisimpiä lomansa riittävyyteen ovat asiantuntijapalveluyrittäjät (68 %), yksinyrittäjät (60 %) ja yli 60-vuotiaat yrittäjät (63 %). Vaikein tilanne on pienillä työnantajayrittäjillä.

– Myös yrittäjä tarvitsee lomansa. Kukaan ei jaksa ilman lepoa. Lomailu on tärkeää myös liiketoiminnan kehittämisen kannalta, koska se antaa tilaa ajattelun uudistumiselle ja voi nostaa esiin kehitysideoita, Pentikäinen jatkaa.

– Monelle yrittäjälle pidemmät lomat ovat saavuttamaton unelma. Erityisen vaikea tilanne on monella pienellä työnantajalla. Moni yrittäjä tosin ei kaipaa pitkiä lomia, koska työssä on paljon imua ja asiakkaita halutaan palvella.

Yrittäjägallupiin vastasi 3.–12. kesäkuuta 1 080 mikro- ja pk-yritysten edustajaa. Vastaajista 45 prosenttia oli yksinyrittäjiä.