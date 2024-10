Moldovan vaalit yritettiin kaapata: Jättihanke paljastui

Moldovassa on paljastanut laaja äänten ostamishanke, jonka tarkoituksena oli vaikuttaa vaalien lopputulokseen. Asiasta kertoo Moldovan presidentin neuvonantaja Stanislav Secrieru viestipalvelu X:ssä.

– Moldovan demokratia on hyökkäyksen kohteena, hän totesi.

Poliisi paljasti yhteensä 39 miljoonan Yhdysvaltain dollarin suuruisen hankkeen, jonka tarkoituksena oli ostaa ihmisten vaaliääniä. Kaappaushanke toteutettiin tämän vuoden syys-lokakuussa.

Moldovalaisen Promsvyazbankin vahvistamien tietojen mukaan kaappaushankkeeseen liittyen on lähetetty 1,4 miljoonaa tekstiviestiä 138 000 yksilölliseen puhelinnumeroon.

– Vastaanottajat ovat todennäköisesti luovuttaneet varat käteisenä eteenpäin muille, presidentin neuvonantaja sanoo.

