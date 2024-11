Miten varmistaa Ukrainan tuki? Elina Valtoselta selkeä viesti Yhdysvaltojen suuntaan

Ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) mukaan Suomen ja Yhdysvaltojen vahva suhde tulee jatkumaan myös Donald Trumpin presidenttikaudella. Hän korosti toimittajille eduskunnassa keskiviikkona Suomen kunnioittavan myös demokraattisia vaaleja ja niiden lopputulosta.

– Se, että tulos oli näin selkeä, on sinänsä hyvä asia. Ei ainakaan tule viikkoja kestävää epävarmuutta, mikä olisi ollut kansainvälisen yhteisön kannalta haastavampi tilanne, Valtonen sanoi.

Ulkoministeri totesi, että presidentin vaihdoksella voi olla välillistä merkitystä sotiin Lähi-idässä ja Ukrainassa ja tätä kautta myös Suomeen. Hän korosti, että Yhdysvaltojen viesti on ollut jo pitkään se, että Euroopan pitäisi ottaa enemmän vastuuta omasta puolustuksestaan, vaikka Trumpin näkemys 2016 ”tuli ehkä aikoinaan ihmisille yllätyksenä”.

Verkkouutiset kysyi ulkoministeriltä, miten sotilaallinen tuki Ukrainalle varmistetaan Trumpin kaudella. Valtonen korosti Suomen tuen olevan Ukrainalle ”vankkumaton” ja että Suomi haluaa sodan päättyvän, mutta oikeudenmukaisesti.

– Ja se edellyttää , että jatkamme Ukrainan tulemista ja saatamme Ukrainan asemaan, josta se voi hyvin neuvotella. Ja tämä on viestimme yhdysvaltalaisille edelleen. Toivomme, että Yhdysvallat on tässä mukana, koska kyse ei ole viime kädessä Ukrainasta, vaan valitettavasti pysyvästä Venäjän uhasta, joka kohdistuu nyt Eurooppaan ja koko liittokunnalle.

Valtonen kertoi keskustelleensa tänään kaikkien pohjoismaisten kollegojensa kanssa ja nosti esiin, että Pohjoismaat ovat yhdessä Ukrainan toiseksi suurin tukija. Valtosen mukaan on tärkeää, että Pohjoismaat vievät yhdessä viestiä Yhdysvaltojen suuntaan Ukrainan sotilaallisen tuen tärkeydestä.

– Jostain syystä on valloillaan sellaisia mielikuvia, ehkä molemmin puolin Atlanttia, että jos Ukraina laskisi aseet, se johtaisi rauhaan. En usko mitenkään, että Venäjä lopettaisi aggressionsa siihen. Sillä on yli kuusi prosenttia bruttokansantuoteesta kohdistettuna nyt sotateollisuuteen. Meidän pitää lähteä vähintään riskien hallinnasta ja siitä, että Venäjän uhka on pysyvä ja tässä ei ole kyse pelkästään Ukrainasta.