Miten pankit kestäisivät vakavan kriisin? Viranomainen selvitti

Pankki-, vakuutus- ja eläkesektoreiden vakavaraisuudet ovat säilyneet hyvällä tasolla huolimatta useista epävarmuustekijöistä, kertoo Finanssivalvonta (Fiva).

Suomen talous ei ole odotuksista huolimatta piristynyt. Talouden apatian lisäksi finanssisektorin toimintaympäristöä uhkaavat julkisen talouden heikko tila, geopoliittiset riskit sekä arvopaperihintojen kestävyyteen liittyvät huolet.

– Ajat eivät ole helpot. Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) ja Fivan stressitestit osoittivat, että Suomen pankkisektori on vakavarainen ja kestää toimintaympäristön merkittävänkin heikkenemisen, muistuttaa pankki- ja vakuutusalan edunvalvontajärjestö Finanssialan (FA) asiantuntija Jussi Kettunen tiedotteessa.

Myös eläke- ja vakuutussektoreiden vakavaraisuudet säilyivät hyvällä tasolla. Finanssisektorin vakavaraisuusvaatimuksia ei siis ole syytä kiristää. Vaatimusten tarpeeton kiristäminen voisi itsessään pohjustaa niitä taloudellisesti vaikeita aikoja, joihin toimenpiteillä varaudutaan.

– Vaatimusten kiristäminen heikentäisi pankkien kykyä rahoittaa talouskasvua. On esitetty huolia, että pankit eivät pysty riittävästi rahoittamaan pieniä aloittelevia yrityksiä. Vaatimusten tiukentaminen voisi kiristää lainahanoja entisestään, Kettunen huomauttaa.

Fiva huomauttaa tiedotteessaan, että kuluttajien odotukset omasta taloudestaan vuoden kuluttua ovat marraskuussa ylittäneet pitkän aikavälin keskiarvon. Myös lainanottoaikeet ovat lähellä keskiarvoa, vaikkakin kestokulutustavaroiden ja asuntojen ostoaikeet ovat pysyneet vähäisinä.

– Myös FA:n joulukuun alun pankkibarometrista ilmeni, että kotitaloudet ovat kysyneet luottoja loppuvuoden 2025 aikana jonkin verran enemmän kuin vuotta aiemmin. Lisäksi yritysten odotetaan kysyvän luottoa erityisesti investointeihin, Kettunen sanoo.

