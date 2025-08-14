Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Kylpyhuone kuvituskuvassa. PIXABAY

Miten päästä eroon kylpyhuoneen kalkkitahroista? – IS: Tarvitset vain yhden halvan aineen

  • Julkaistu 14.08.2025 | 15:23
  • Päivitetty 14.08.2025 | 15:23
  • Asuminen
Puhdistukseen ei tarvita kalliita pesuaineita.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Piimä on edullinen ja tehokas tapa poistaa kalkkitahrat kylpyhuoneen kaakelisaumoista. Asiasta kertoo Ilta-Sanomat.

Moni kylpyhuonetta pessyt tietää, että kylpyhuoneeseen kerääntyvät kalkkitahrat voivat olla vaikeasti poistettavissa. Tahrat eivät välttämättä poistu, vaikka niitä kuinka jynssäisi ja käyttäisi kalliita pesuaineita.

Nyt sosiaalisessa mediassa leviää vinkki, jolla tahrat lähtevät helposti. Kalliiden pesuaineiden sijasta puhdistukseen riittää pelkkä tavallinen piimä.

IS:n mukaan piimän teko perustuu sen happamuuteen. Koska kalkki on luonnostaan emäksistä, se reagoi vastakohtaisesti happamiin puhdistusaineisiin.

Toinen tehokas kalkkitahrojen puhdistaja on etikka. Piimän etu etikkaan nähden on kuitenkin se, ettei piimästä jää etikan kaltaista voimakasta hajua.

Jos peset kylpyhuoneesi piimällä tai etikalla, muista lopuksi pestä pinta aina emäksisellä tuotteella happamuuden neutralisoimiseksi. Emäksisiä tuotteita ovat esimerkiksi tavallinen saippua tai ruokasooda.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS
Verkkouutiset
© Verkkouutiset | ISSN 1458-4441

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)