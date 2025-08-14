Miten päästä eroon kylpyhuoneen kalkkitahroista? – IS: Tarvitset vain yhden halvan aineen

Piimä on edullinen ja tehokas tapa poistaa kalkkitahrat kylpyhuoneen kaakelisaumoista. Asiasta kertoo Ilta-Sanomat.

Moni kylpyhuonetta pessyt tietää, että kylpyhuoneeseen kerääntyvät kalkkitahrat voivat olla vaikeasti poistettavissa. Tahrat eivät välttämättä poistu, vaikka niitä kuinka jynssäisi ja käyttäisi kalliita pesuaineita.

Nyt sosiaalisessa mediassa leviää vinkki, jolla tahrat lähtevät helposti. Kalliiden pesuaineiden sijasta puhdistukseen riittää pelkkä tavallinen piimä.

IS:n mukaan piimän teko perustuu sen happamuuteen. Koska kalkki on luonnostaan emäksistä, se reagoi vastakohtaisesti happamiin puhdistusaineisiin.

Toinen tehokas kalkkitahrojen puhdistaja on etikka. Piimän etu etikkaan nähden on kuitenkin se, ettei piimästä jää etikan kaltaista voimakasta hajua.

Jos peset kylpyhuoneesi piimällä tai etikalla, muista lopuksi pestä pinta aina emäksisellä tuotteella happamuuden neutralisoimiseksi. Emäksisiä tuotteita ovat esimerkiksi tavallinen saippua tai ruokasooda.