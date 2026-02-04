Tytti Tuppurainen STT:n uutisesta IL:ssä: Jossakin menee raja

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo, ettei hän ole lähdössä ”käräjöimään ja taistelemaan” mediaa vastaan.

– Tiedostan, että ei sellaista voi voittaa, Tuppurainen sanoo Iltalehden Ukkola-ohjelmassa.

Hän oli aiemmin sanonut harkitsevansa oikeustoimia STT:tä vastaan liittyen uutiseen, jonka mukaan SDP:n ryhmäjohtaja olisi käyttäytynyt epäsiallisesti avustajia ja kansanedustajia kohtaan.

Tuppurainen kiisti väitteet jyrkästi yhdessä SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmanin kanssa pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

Tytti Tuppuraisen mukaan STT teki ”virheellisiin väittämiin perustuvan jutun”.

– Jutusta ei ihan käynyt ilmi, että keneen viitattiin, kun puhuttiin esimerkiksi julkisesta nöyryyttämisestä. Oliko kysymyksessä työntekijä, kansanedustaja, SDP:n kentän edustaja vai kuka. Ne väitteet olivat kyllä selkeästi perättömiä, Tuppurainen sanoo IL:lle.

Hän kertoo pohtineensa omaa toimintaansa uutisoinnin valossa.

– Tähän ikään mennessä tunnen kyllä itseni ja tiedän, että kun olen määrätietoinen ja intohimoinen, kiihkeä ihminen, niin varmasti voi olla, että herättää myös ristiriitaisia tunteita. Mutta ei sentään julkista nöyryyttämistä, Tytti Tuppurainen sanoo.

– Että jossakin menee raja. Ja kukaan muu ei ole sellaista väittänyt kuin tässä STT:n jutussa, Tuppurainen jatkaa.

Ryhmäjohtajan mukaan oli perusteltua asettua puolustuskannalle, kun ”väitteet menevät selkeästi liian pitkälle”. Hän ihmettelee, miksei STT tarkastanut väitteitä suoraan avustajiltaan.

– STT on minun tietojeni mukaan vasta tämän jutun julkaisun jälkeen tehnyt tietopyynnön SDP:n ryhmäkansliaan ja minun avustajistani, Tuppurainen sanoo.