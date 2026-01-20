Miten linnut selviävät pakkasesta? Nyt voit selvittää sen omalla pihalla

Oletko koskaan miettinyt, miten linnut selviävät pakkaskeleillä?
Asiasta voi ottaa selvää linnunsuojelujärjestö Birdlifen järjestämässä Pihabongaus-tapahtumassa, joka järjestetään 24.–25. tammikuuta. Luontotapahtumassa tarkkaillaan tunnin ajan lintuja omalla pihalla tai muulla paikalla.
Jokatalvinen Pihabongaus on Birdlifen mukaan kansalaistiedettä parhaimmillaan. Se tuottaa arvokasta tietoa Suomen talvilinnustosta ja tarjoaa helpon ja miellyttävän tavan osallistua tutkimukseen. Pihabongaus järjestettiin ensimmäisen kerran 20 vuotta sitten.
– Pihabongauksessa on kertynyt valtava kansalaistiedeaineisto Suomen talvilinnustosta ja sen muutoksista. Parissa vuosikymmenessä havaintoja on kertynyt yli 11 miljoonasta lintuyksilöstä, kertoo Birdlife Suomen suojelu- ja tutkimusjohtaja Teemu Lehtiniemi tiedotteessa.
Pihabongauksen avulla saadaan ajantasainen kuva talven lintutilanteesta, jota voidaan verrata aiempien vuosien tuloksiin. Tänä vuonna erityistä mielenkiintoa herättää se, miten linnut ovat selvinneet alkuvuoden kovista pakkasista.
Pihabongaukseen voi osallistua kuka tahansa. Havaintojen määrä ei ole ratkaisevaa, sillä jokainen havainto on tärkeä. Tapahtuma kannustaa seuraamaan kotipihan ja lähiluonnon lintuja ja tuottaa samalla tietoa lintujen esiintymisestä eri puolilta Suomea.
Koululuokat ovat voineet osallistua Pihabongaukseen jo maanantaista lähtien. Viime talvena Pihabongaukseen osallistui 26 000 ihmistä yli 16 000 paikalla ja havaintoja ilmoitettiin yli 600 000 lintuyksilöstä.
Pihabongaukseen osallistumisohjeet
Pihabongaukseen voi osallistua kuka tahansa ja missä tahansa Suomessa. Pihabongaukseen ei tarvitse erikseen ilmoittautua.
– Tarkkaile tunnin ajan lintuja omalla pihalla tai muulla paikalla joko lauantaina 24. tai sunnuntaina 25. tammikuuta.
– Tunnista havaitsemasi lintulajit.
– Laske montako yksilöä kutakin lajia on enimmillään näkyvissä samaan aikaan (näin vältät laskemasta samoja yksilöitä moneen kertaan).
– Ilmoita tunnistamasi lajit ja laskemasi maksimimäärät BirdLifelle viimeistään perjantaina 30.1. osoitteessa www.pihabongaus.fi.
– Havainnot voi ilmoittaa myös postikortilla osoitteella BirdLife Suomi, Annankatu 29 A 16, 00100 Helsinki. Postikortissa on oltava lintuhavaintojen lisäksi havainnoitsijan ja havaintopaikan osoitteet, havainnointiajankohta ja havainnoitsijoiden määrä.
Jos kotipihan linnut eivät ole vielä tuttuja, löydät tavallisimmat talvilintumme esittelevän videon sekä kuvia ja lyhyet lajiesittelyt osoitteesta www.pihabongaus.fi.
Osallistuneiden kesken arvotaan palkintoja. Birdlife julkaisee verkkosivuillaan tuloksia tapahtuman aikana, alustavan yhteenvedon maanantaina 26.1. ja lopulliset tulokset helmikuun aikana.
Lähde: Birdlife
LUE MYÖS:
Loukkaantunutta lintua on pakko auttaa – laiminlyönti voi olla rikos
HS: Miksei kaloille tule kylmä?