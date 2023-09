”Osui yli viidestä kilometristä” – modernit brittitankit ovat nyt rintamalla

Britannian Ukrainalle toimittamien Challenger 2 -taistelupanssarivaunujen vahvistetaan siirtyneen etulinjan taisteluihin osana vastahyökkäystä eteläisellä rintamalla.

Zaporizzjan alueella sijaitsevien Robotynen ja Verboven lähettyville siirretty 82. maahanlaskuprikaati on varustettu kyseisillä vaunuilla sekä esimerkiksi saksalaisilla Marder-rynnäkköpanssarivaunuilla.

Panssarivaunun miehistöön kuuluva sotilas kuvailee Ukrainan asevoimien videolla Challengeria ”tankkien tarkkuuskivääriksi”.

– Se teki epäilemättä maailmanennätyksen osuessaan T-55-vaunuun yli viiden kilometrin päästä, sotilas kertoo.

Hänen mukaansa vanhat T-80-panssarivaunut kärsivät usein muun muassa latausongelmista. Venäläiset sen sijaan pelästyvät jo Challenger 2 -tankkien moottorien ääntä.

– Joten tunne on hieman erilainen. Sen etuna on pitkä kantama ja erittäin hyvä tarkkuus, panssarimies toteaa.

Ukrainan käyttämät neuvostoaikaiset panssarit suunniteltiin toimimaan pääasiassa jalkaväkeä vastaan. Challenger 2:n tarkoitus on tuhota erityisesti muita panssarivaunuja.

Sotilas kertoo olleensa aiemmin T-64-, T-72- ja T-80-vaunujen miehistössä ja osallistuneensa taisteluihin T-80:ssä. Näiden mallien miehistöillä ei ole juurikaan selviytymismahdollisuuksia, jos vaunu saa osuman.

– Ammukset räjähtävät välittömästi ja lennät jonnekin pelloille. Challenger 2:ssa ammukset on sijoitettu niin, että vaunu voi kestää useita osumia, sotilas sanoo.

"A sniper rifle among tanks" – A Ukrainian tanker shares impressions of using a British Challenger 2 tank in battle. – "We could use a few more companies in Ukraine… russian tanks would be too scared to come out." pic.twitter.com/18tcMMIRuj

