Miten käy Grönlannin? ”Kukaan ei kaipaa provokaatiota”

Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma on kommentoinut Yhdysvaltojen lauantaina toteuttamaa iskua Venezuelaan viestipalvelu X:ssä julkaisemassaan päivityksessä. Hän huomauttaa, että kukaan tuskin jää kaipaamaan Maduron diktaattorimaista hallintoa; maassa kun on samanaikaisesti vauraudet mahdollistavat maailman suurimmat öljyvarannot ja samalla sen väestö kärsii valtavasti köyhyydestä. Hän kuitenkin muistuttaa Yhdysvaltojen motiiveista iskun takana.

– On silti hyvä muistaa, että USA toimii tällä tavoin vain silloin, jos se itse hyötyy siitä, Kauma kirjoittaa.

Hän toteaa Yhdysvaltain ulkopolitiikan perustuvan tällä hetkellä sen omaa turvallisuutta, vaikutusvaltaa tai taloudellista menestystä lisääviin toimiin.

– Demokratian tai ihmisoikeuksien edistäminen ei ole keskiössä, jos se ei edistä näitä USA:lle tärkeitä tavoitteita, Kauma arvioi.

Hän kirjoittaa, että operaation lopputuleman vaikutuksia Venezuelaan on vaikea arvioda vielä näin varhaisessa vaiheessa.

– Vaikka toivottavaa olisi tietenkin aidosti kansan olojen paraneminen. Helppoa se ei tule olemaan. Ja kysymysmerkkejä herää tietenkin kansainvälisen oikeuden kunnioittamisesta. Kenellä on oikeus ja mihin, Kauma pohtii.

Tulevaisuuden kannalta hän näkee kysymysmerkkejä myös erityisesti Grönlannin tilanteen vuoksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on toistuvasti puhunut Venezuelan presidentin vallasta syöksemisen lisäksi Grönlannin liittämisestä Yhdysvaltoihin.

-Huolta herää myös siitä, mitä tapahtuu seuraavaksi? Onko uhkaus esim. Grönlannin haltuunotosta ns. strategisista syistä aidosti toteutumassa oleva skenaario vai pelkkää spekulaatiota? Mihin suurvaltojen välinen valtataistelu johtaa ja miten USA:n toiminta vaikuttaa esim. Kiinaan, Kauma kirjoittaa.

Suomea hän kehottaa pohtimaan yhteistyössä EU-maiden kanssa miten Tanskan suhteen olisi paras toimia.

-Mitään ylimääräistä provokaatioita ei kukaan kaipaa. Yhtenäisyys samalla tavalla ajattelevien maiden kanssa on tässäkin avainkysymys.

Myös kansanedustaja ja sotatieteiden tohtori Jarno Limnell korostaa omassa X-julkaisussaan yhteistyötä samanhenkisten ja lähellä meitä sijaitsevien valtioiden kanssa.

– Geopolitiikan mannerlaatat ovat liikkeessä. Kun maailman tilanne kiristyy ja yllätykset jatkuvat, Pohjolan merkitys kasvaa. Pohjoismainen yhteistyö ei ole enää vain arvoyhteisö, vaan turvallisuuden kovaa ydintä, hän kirjoittaa.

Poimintoja videosisällöistämme

– Tätä on voimakkaasti nyt tiivistettävä käytännön keinoin, Limnell summaa ajatuksensa.

On tässä vaiheessa vielä vaikea arvioida Venezuela-operaation lopputulosta, vaikka toivottavaa olisi tietenkin aidosti kansan olojen paraneminen. Helppoa se ei tule olemaan. Ja kysymysmerkkejä herää tietenkin kansainvälisen oikeuden kunnioittamisesta. Kenellä on oikeus ja mihin? — Pia Kauma (@PiaKauma) January 4, 2026