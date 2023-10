Miten Hamas onnistui yllätyshyökkäyksessä?

Israelin epäonnistuminen palestiinalaisen terroristijärjestö Hamasin hyökkäyksen ennakoinnissa herättää kysymyksiä. Asiantuntijat arvioivat The Wall Street Journalin artikkelissa, mikä oikein meni pieleen.

Israel ja Hamas ovat olleet vuosikymmeniä konfliktissa Gazan kaistalla. Israel vetäytyi sotilaineen ja siviileineen Gazan kaistalta vuonna 2005 luovutten alueen kontrollin hauraalle Palestiinan hallinnolle. Hamasin militantit ottivat vallan kaksi vuotta myöhemmin ja ovat siitä lähtien hallinneet aluetta.

Hyökkäys on vakavin uhka Israelille sitten Jom kippur-sodan, joka käynnistyi Egyptin ja Syyrian joukkojen yllätyshyökkäyksellä 50 vuotta sitten.

Iranilla arvioidaan olevan näppinsä pelissä, sillä maa on tukenut useita militanttiryhmiä mukaan lukien Hamas Gazassa ja Hizbollah Libanonissa. Iran on myös puhaltanut tulta Länsirannan konfliktiin. Näin ollen Israel on alttiina kolmelle rintamalle.

Vaikuttaa siltä, että Israel tuli täysin yllätetyksi Hamasin taistelijoiden kaadettua turva-aidan puskutraktoreilla ja tunkeuduttua maahan.

Yhdysvaltalaisen Lähi-Itään erikoistuneen ajatushautomon Middle East Instituten varapuheenjohtaja Brian Katuliksen mukaan Hamasin operaatio oli selkeästi hyvin suunniteltu ja on yllättävää, ettei Israelilla tai sen kumppaneilla ollut mitään tietoa Hamasin aikeista. Yhdysvaltalaisten sotilas- ja virkamieslähteiden mukaan Hamasin hyökkäys yllätti myös presidentti Joe Bidenin hallinnon.

Israelin turvallisuusjohtajien kerrotaan vähätelleen Hamasin muodostamaan uhkaa viime kuukausina, kun se pidättäytyi pienemmän Gazassa toimivan pienemmän liittolaisensa Palestinian Islamic Jihad -ryhmän aloittamista konflikteista.

– Se on uskomatonta. Kaikki puhuivat siitä, miten Hamas on hiljaa ja vakaa. Tämä rakenteellinen konsepti pirstaloitui tuhoisalla tavalla aivan silmiemme edessä, sanoo tutkija Meir Elran Tel Avivissa toimivasta kansallisen turvallisuuden instituutista.

Hamas on käyttänyt Egyptin ja Gazan rajalla olevaa tunneliverkostoa salakuljettaakseen aseita ja välineitä rakettien ja lennokkien rakentamiseen. Israel on puolestaan tehnyt iskuja Hamasin tunneliverkostoon.

Jonathan Schanzer, vanhempi varajohtaja Washingtonilaisesta Foundation for Defence of Democracies -ajatuspajasta sanoo, että kyse on huomattavasta sotilaallisesta ja tiedustelun epäonnistumisesta.

– Israelilaiset ovat nähneet paljon vaivaa estääkseen tunnelien rakentamisen ja muita keinoja tunkeutua rajaesteiden yli. Sitten näemme tällaista, hän sanoo.

Schanzerin mukaan hyökkäyksen taktinen ja strateginen menestys kertoo siitä, että Hamas on todennäköisesti saanut apua Iranilta.

– Emme ole koskaan nähneet tältä ryhmältä mitään sellaista, joka voisi viitata kykyyn tai edes tahtoon iskeä Israelin sydänmaille tälla tavalla, Schanzer sanoo.