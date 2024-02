Mitä Vladimir Putin tarkoitti Hitler-puheellaan? ”Puolassa kannattaa huolestua”

Kirjailija ja Venäjä-asiantuntija Masha Gessen kiinnittää huomiota huolestuttavaan seikkaan Vladimir Putinin mediapersoona Tucker Carlsonille antamassa propagandahaastattelussa. Gessen analysoi huomiota herättänyttä haastattelua The New Yorker-lehdessä.

Useat historioitsijat ovat jo ehtineet tyrmätä Putinin haastattelussa esittämät väitteet. Venäjä-tuntija Keir Giles on luonnehtinut presidentin monologia ”maailmaksi Vladimirin mukaan”, ja Yhdysvaltojen entinen Ukrainan-lähettiläs Bill Taylor taas kutsui haastattelua ”virheelliseksi vuodatukseksi”.

Artikkelissaan Gessen kiinnittää huomiota Putinin Carlsonin haastattelussa ilmaisemiin toisen maailmansodan syttymiseen liittyviin näkemyksiin. Putinin mukaan Puola ei jättänyt Saksalle muita vaihtoehtoja kun hyökkäämiseen, sillä maa ei suostunut luopumaan niin sanotusta Puolan käytävästä. Toisen maailmansodan syttyminen oli toisin sanoen Putinin mukaan Puolan, eikä Adolf Hitlerin johtaman Saksan syytä.

– Ajatus siitä, että hyökkäyksen uhri on toiminut yllyttäjänä pakottamalla hyökkääjän toimimaan, on keskeinen kaikissa Putinin selityksissä Ukrainan sodalle. Tietääkseni tämä oli kuitenkin ensimmäinen kerta kun hän on kuvaillut Hitlerin toimia samanlaisin sanoin, Gessen kirjoittaa.

Vaikka Putin leimaa propagandassaan Ukrainan natsivaltioksi, saattaa hän haastattelun perusteella nähdä itsensä uutena Hitlerinä, Gessen varoittaa. Putin kokee mahdollisesti olevansa natsi-Saksan diktaattoria taitavampi, sillä Venäjän johtaja voi Gessenin mukaan jopa kaavailla Yhdysvaltojen mahdollisesta tulevasta presidentistä liittolaistaan.

Putinin suunnitelmista jo vuosia sitten varoittanut Gessen toteaa Ukrainan keskeiseksi liittolaiseksi sodan aikana nousseen Puolan olleen haastattelussa muutenkin Putinin silmätikkuna.

– On paljastavaa, että Putin syytti Puolaa sekä natsien kanssa liittoutumisesta että Hitlerin hyökkäyksen yllyttämisestä. Niin kuin hän on aikaisemmin tehnyt Ukrainan suhteen, yrittää hän nyt leimata Puolan natsien perilliseksi. Hän mainitsi Puolan yli 30 kertaa Tuckerin kanssa käymänsä keskustelun aikana.

– Jos olisin Puola, olisin peloissani, Gessen päättää.